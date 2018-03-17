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Пуховик Наташи Королевой напомнил поклонникам одеяло
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Пуховик Наташи Королевой напомнил поклонникам одеяло 

Eva.ru 15 часов назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая российская певица Наташа Королева вызвала в сети неоднозначную реакцию, опубликовав в своем Инстаграм-аккаунте видеоролик, на котором позирует в ярко-красном пуховике, напомнившем многие ее подписчикам обыкновенное одеяло из синтепона.
Пока сильно постаревший Сергей Глушко шокирует публику очередным откровенным танцем и довольно недвусмысленным поведением в отношении некой пышнотелой брюнетки, его талантливая супруга, напротив, удивляет фанатов количеством невероятно объемной одежды. А если точнее, необычным ярко-красным пуховиком с забавным принтом на спине.
Известная певица Наташа Королева продолжает свой гастрольный тур. Очередным местом для любительской съемки знаменитости послужил питерский аэропорт. В личном микроблоге артистка опубликовала видеоролик, в котором предстала перед публикой в довольно оригинальном зимнем пуховике. Яркий предмет звездного гардероба произвел впечатление на многих ее поклонников, напомнив им обычное синтепоновое одеяло с рукавами.
«У меня одеяло похожее есть. Теплое» «Она же в этой куртке снег возле дома отгребала?» «Наряд не очень… деревенский совсем» «Классное пальто, чтобы снег мести, но не в нем же по Питеру гулять» «Это что синтепоновое одеяло?» «Классное одеяльце! И в самолёте будет тепло!» «Да, Наташенька, пальто тебя сильно взрослит, и смотрится очень тяжелым» «Надо и к своему одеялу рукава пришить, буду крутая и модная, как Королева» К слову, стоит отметить, что Наташа Королева всеми силами старается поддерживать свой образ простого человека, далекого от гламурной жизни российского бомонда. Так, к примеру, на днях она решила продемонстрировать своим поклонникам умение обращаться с метлой. Артистка, вооружившись инвентарем, вышла на крыльцо своего дома, чтобы смести наваливший снег, но ее неумелые действия только развеселили большую часть фолловеров ее микроблога.
Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) 13 Мар 2018 в 11:02 PDT
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