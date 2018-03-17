Праздник политкорректности — в Старом Свете уточнили, кто мать и ее ли день

Пятьсот лет в четвертое воскресенье Великого поста британцы отмечали «День матери», прежде чем поняли: не все так однозначно в слове «мать», и убрали его из названия праздника. Традиционный праздник отныне просто «Твой день». Во всяком случае, именно так было написано на новеньких открытках, поступивших в продажу к 11 марта: «Поздравляю с твоим днем» (Happy You Day).

С почином выступили супермаркеты компании Waitrose, в которой объяснили благородную суть новинки. Оказывается, поздравительные открытки без прямой отсылки к матери в точном значении этого слова позволяют приобщиться к празднику более широкому кругу лиц. В первую очередь — тем матерям и бабушкам, которые ощущают себя трансгендерами или прошли операцию по смене пола и стали транссексуалами. Но поскольку назвать бородатого дяденьку мамой все еще неудобно, то вот вам и «Твой день». Как говорится, «вспомнил бабушка, как девушкой была».

Отдадим должное Waitrose — наряду с молодым и гендерно-нейтральным «Твоим днем» не забыт и старый добрый «День матери». Традиционные открытки чисто женского содержания тоже продавались, что, однако, выдало в торговцах некоторую непоследовательность.

Другое дело — супермаркеты сети Scribbler. Их праздничные открыточки пестрили словом «мама», однако предназначались они для однополых пар. В поисках способа удовлетворить «материнской радостью» мужские семьи — хотя бы раз в году, хотя бы на бумажке, — был придуман специальный текст: «Папа, спасибо за то, что ты самая замечательная мама». В крепких «женских семьях» звучали не менее теплые пожелания: «Две мамы лучше, чем одна».

Европейская думка вынести за скобки слово «мать» как чересчур сильно «гендерно окрашенное» родилась не в один и, конечно, не на один день. Видимо, таков новый тренд Старого Света — сочинять оригинальные и переименовывать привычные праздники так, чтобы ни по матери, ни по отцу, ни с какой стороны не прочитывалась половая принадлежность тостуемых и тостующих.

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