«Мечта о Ханчжоу» русской девушки: природная красота и пять лет обучения в Китае позволили ей пройти все испытания

Мария — прекрасная русская девушка. Она активно участвует в жизни Чжэцзянского университета и является профессиональной спортсменкой, часто участвует в модных показах.

Её родина —небольшой сибирский городок. Зимой там очень холодно, минимальная температура может опускаться до 40 или 50 градусов. Население всего города составляет всего лишь 15 тысяч человек. Как говорит Мария: «В моем родном городе меньше людей, чем в одном Чжэцзянском университете». Там можно купить трехкомнатную квартиру за 200 тысяч юаней. Это можно сравнить с ценами на жилье в маленьких городах в провинциях центрального Китая. Многие девочки, растущие в небольших населённых пунктах, мечтают переехать в большой город. Мама Марии начала учить свою дочь английскому языку с трех лет. Она надеялась, что однажды ее ребенок сможет уехать за границу учиться. Однажды выдался удачный случай, Мари приехала в Китай и влюбилась в эту страну.

Ее родители — фигуристы, поэтому у девушки есть «спортивные» гены и, соответственно, отличная физическая подготовка. Мария активно принимает участие в различных танцевальных соревнованиях, которые проводятся сейчас в Ханчжоу, и считает, что «приехать в Китай — было самым правильным решением, а Ханчжоу — лучший город в этой стране».

Города мира. Ханчжоу

Талантливая, изящная и трудолюбивая девушка в Ханчжоу

Сейчас Мария учится на втором курсе магистратуры по специальности международные отношения. В 2012 году, когда Маша училась была студенткой первого курса бакалавриата ей посчастливилось приехать в Шэньян для прохождения двухмесячной практики. Впервые приехав в Китай, девушка сразу же влюбилась в эту страну. «В Китае так здорово!» — считает девушка. В течение этого короткого периода времени, Мария приняла решение: «Я должна приехать в Китай!» После возвращения домой, девушка начала собирать документы, чтобы взять академический отпуск и спустя три недели, взяв свои вещи, снова отправилась в Китай. В этот раз Мари приехала уже не на практику, а в статусе официального студента Шэньянского политехнического университета.

Так началась жизнь Марии в Китае. Через восемь месяцев девушка перевелась в Чжэцзянский Научно-Технический университет и продолжила там свое обучение. После окончания бакалавриата Мари поступила в магистратуру в том же вузе. В этом известном университете Китая девушка нашла широкие возможности для самореализации.

В свободное от учебы время, Мария без устали занималась разнообразными хобби: танцами, спортом, показами и выступлениями. Кажется, что у нее просто неисчерпаемый запас энергии. Девушка активно принимала участие в различных университетских и межуниверситетских мероприятиях и соревнованиях. Мари с мужем могли ранним утром отправиться в горы Баошишань встречать рассвет. Мария стала представителем на пятой международной конференции по пешей ходьбе в Ханчжоу. В 2014 году девушка приняла участие в конкурсе талантов среди иностранцев «Мечта Чжэцзяна» и получила множество наград в танцевальных состязаниях.

Набережная Вайтань в Шанхае

Мария производит впечатление очаровательной и изящной девушки, но в душе она действительно очень смелая и решительная. Маша рассказала корреспонденту о своих последних поездках в Тунлу, Гуанчжоу, Нинбо, Фуцзянь, Сучжоу… и так без остановки, одно за другим. «Если я собираюсь что-то сделать, то обязательно должна сделать это лучшим образом» — шутливо говорит Маша.

Наш корреспондент подсчитал, что если на родине Марии четырехкомнатная квартира стоит 200 тысяч юаней (около 1,8 миллиона — прим. ред.), то усердно работая, за один год в Ханчжоу можно накопить на такую квартиру. Мы уже упоминали, что родители Марии — профессиональные спортсмены, но сейчас они переквалифицировались во врачей. «Это странно, но если сравнивать доходы врачей у меня дома с другими местами, то зарплата врачей там довольно низкая». Скорее всего, это и есть стимул для усердной работы Марии. Будучи не из самой богатой семьи, в Ханчжоу девушка нашла для себя подходящий способ самореализации. Она понимает, что до осуществления своей мечты в реальность осталось не так много, стоит только прикладывать чуть больше усилий и все сбудется.

Чистые мечты девушки 24 лет и самостоятельная организация свадьбы

Мария пока еще не закончила своё обучение в университете, но уже имеет планы на будущее. У девушки есть две большие мечты. Первая — стать актрисой. Поэтому она сыграла камео-роль в некоторых сериалах, например, «Детектив Ди». Другая мечта — стать организатором свадеб. «Я люблю рисовать и планировать, делать дизайн». Мари сама не так давно вышла замуж. И она сама спланировала свою брачную церемонию.

Свадьба состоялась на открытом воздухе в одном из парков Ханчжоу. Мария самостоятельно решала все вопросы по проведению свадебной церемонии: сама выбирала освещение, цветы, посуду, составляла меню и так далее. «Всё я заказала через интернет!» говорит девушка с особой гордостью. Музыкальное сопровождение на свадьбе обеспечила группа хороших друзей ее мужа. Вообще, муж Маши и сам певец. Мария оплатила своим родителям билет до места проведения свадьбы. «Я посещала китайские свадебные церемонии. Они выглядят так: много гостей кушают, выпивают, затем невеста сменяет свой свадебный наряд, снова все выпивают, а потом разъезжаются по домам. Мне показалось, что это не очень интересно, поэтому я решила, что на моей свадьбе все будут танцевать, участвовать в конкурсах и веселиться». Марии нравится культура Китая, но все же она придерживается и своих традиций. На свадьбе было очень оживленно. Родители и друзья собрались в прекрасном парке и провели великолепный вечер, танцуя, играя в игры и исполняя песни. Все было очень романтично.

Люблю в Китае многое и считаю, что Ханчжоу — лучший город в стране

«Я посетила большое количество городов в Китае, например, Пекин, Гуанчжоу, Санья. Но самый лучший город для меня — это Ханчжоу. Здесь так красиво, и жить очень комфортно». Еще девушке очень нравится мобильная платежная система в Ханчжоу. «Неважно едешь ли ты в автобусе или ешь, везде можно расплатиться с помощью мобильного телефона. В России тоже есть приложения для общения похожее на „Вичат“, но с их помощью все еще нельзя расплачиваться».

Марии очень нравятся традиционные китайские платья ципао. Она часто участвует в показах ципао. У девушки есть пять комплектов, которые она носит в повседневной жизни. Участвуя в конкурсе ципао в Чжэцзяне, Мария не просто прошла по подиуму, но и выступила с традиционным китайским танцем, чтобы во всей красе показать китайский стиль.

Марии также очень нравится кухня Ханчжоу. Хотя для того, чтобы оставаться в хорошей форме, девушка не может кушать слишком много жирной пищи, обычно она самостоятельно дома готовит салаты, но по особым праздникам она может позволить себя расслабиться и пойти на шикарный ужин в дом к бабуле. «Бабушка так вкусно готовит!» Из-за любви к китайской кухне, Мария начала изучать китайские блюда: как лепить китайские пельмени и делать цзунцзы. У себя дома девушка готовит китайские блюда и приглашает друзей на обед. «Мои китайские друзья все очень хорошие, очень отзывчивые. Могут прийти на помощь, когда я в ней нуждаюсь. Это позволяет мне вообще не чувствовать одиночества в жизни».

С каждым днем Мария все лучше и лучше приспосабливается к жизни в Китае, а ее лента в «Вичат» становится похожа на ленту простого китайца. Раньше был тренд публиковать свои фотографии, сделанные в возрасте 18 лет, и девушка тоже приняла участие и выложила свое фото, где мы можем увидеть прекрасную юную Машу. Муж Марии родом из Венесуэлы. После того как девушка закончит университет, они, возможно, останутся жить в Ханчжоу, но также возможно, что они вернутся на родину мужа. Но Мария, конечно, больше склоняется к тому, чтобы остаться в Китае. «Приехать в Китай — лучшее мое решение, я люблю эту страну и считаю её своим домом».