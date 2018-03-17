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Школьник покончил с собой из-за издевательств в школе
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Школьник покончил с собой из-за издевательств в школе 

Anews 15 часов назад
Фото: Anews
Всем хотелось бы, чтобы детство каждого из нас проходило только в радости, смехе и беззаботности. Однако детство 12-летнего Эндрю Лича была наполнена настоящим адом. 6 марта мальчик решил, что положит конец этому кошмару.
По словам родителей, Эндрю рассказывал им ужасные вещи. Так, к примеру, ему неоднократно угрожали расправой. А обращения в администрацию школы не прекратили издевательства.6 марта тело мальчика обнаружил его брат: Эндрю повесился в гараже. Мать отметила, что мальчик оставил прощальное письмо семь: в нем он объяснил причину, по которой совершил этот поступок.
С того момента, как сын Шерил скончался, женщина публикует трогательные воспоминания об Энди на своей странице в Facebook.
"Мой мальчик очень сильно любил готовить. И хотя у него не всегда получалось это сделать, ему нравилось такое занятие. Неоднократно по возвращении с работы домой я обнаруживала на своем столике блюдо, которое он приготовил. Один раз он сделал картошку, которая была немного недожаренной. Эндрю всегда думал о том, как мне помочь или что можно для меня сделать. "​После смерти Эндрю родители связались с прессой, намереваясь на примере трагедии рассказать миру о том, к чему могут привести издевательства и нападки со стороны сверстников. Шерил уверена, что если она будет бороться с этой проблемой, то смерть ее сына станет не напрасной. Ведь, к сожалению, история семьи Лич не единична и ежегодно большое количество детей уходят из жизни добровольно, не намереваясь больше выслушивать унижения.
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