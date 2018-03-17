Ещё
Греческая красавица прославилась монобровью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Греческая красавица прославилась монобровью 

Trendymen 13 часов назад
Фото: Trendymen
Монобровь — это последнее, что вы ожидаете от топ-модели мирового уровня. София Хаджипантели из Мэриленда решила иначе: с подачи этой смелой красавицы монобровь вполне может стать новым трендом. О, дивный новый мир!
София никогда не боялась экспериментировать со своей внешностью. За густую растительность на лице девушка должна быть благодарна генам: ее родители — киприоты, решившие перебраться на запад.
Публикация от Sophia Hadjipanteli ☠ (@sophiahadjipanteli) 2 Мар 2018 в 9:03 PST  А вот цвет брови София выбрала сама. От природы она блондинка, но бровь предпочитает красить в насыщенный черный.
Публикация от Sophia Hadjipanteli ☠ (@sophiahadjipanteli) 3 Сен 2017 в 8:11 PDT  Я просто хочу показать людям, что они могут жить своей жизнью и делать собственный выбор — София Хаджипантели
Публикация от Sophia Hadjipanteli ☠ (@sophiahadjipanteli) 26 Фев 2018 в 12:16 PST  Девушка убежденная сторонница эмансипации и уже заявила, что не будет избавляться от своей моноброви, пока не введет новую моду. Честно говоря, мы от души надеемся на ее неудачу.
Trendymen: последние новости
Шипящая стена: огромный 4-метровый питон прятался в обычном доме прямо за фанерой Собака с человеческим лицом испугала интернет Самые любвеобильные народы мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность39
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение