Греческая красавица прославилась монобровью

Монобровь — это последнее, что вы ожидаете от топ-модели мирового уровня. София Хаджипантели из Мэриленда решила иначе: с подачи этой смелой красавицы монобровь вполне может стать новым трендом. О, дивный новый мир!

София никогда не боялась экспериментировать со своей внешностью. За густую растительность на лице девушка должна быть благодарна генам: ее родители — киприоты, решившие перебраться на запад.

Публикация от Sophia Hadjipanteli ☠ (@sophiahadjipanteli) 2 Мар 2018 в 9:03 PST А вот цвет брови София выбрала сама. От природы она блондинка, но бровь предпочитает красить в насыщенный черный.

Публикация от Sophia Hadjipanteli ☠ (@sophiahadjipanteli) 3 Сен 2017 в 8:11 PDT Я просто хочу показать людям, что они могут жить своей жизнью и делать собственный выбор — София Хаджипантели

Публикация от Sophia Hadjipanteli ☠ (@sophiahadjipanteli) 26 Фев 2018 в 12:16 PST Девушка убежденная сторонница эмансипации и уже заявила, что не будет избавляться от своей моноброви, пока не введет новую моду. Честно говоря, мы от души надеемся на ее неудачу.