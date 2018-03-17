Колбаса замёрзла б на лету. Но Ямальской ярмарке это не помеха

Сегодня, 17 марта, в Салехарде открылась Ямальская ярмарка, объединившая местных сельхозпроизводителей и покупателей. Погода не благоприятствует: мороз минус 27 градусов и сильный ледяной ветер, однако с утра товар уже был разложен, и понемногу собирался народ.

Впервые в окружную столицу из Ныды Надымского района приехало ИП Русакова с торговой маркой «Баловень олень». Они пять часов добирались по зимнику, привезли тонну продукции, упакованной в вакуум и красиво оформленной. «У нас убойный комплекс в Ныде, цех заготовки, всё делаем сами, трудятся около ста человек, — рассказала Анна Русакова корреспонденту ИА „Север-Пресс“ . — Колбаса из чистой оленины, только шпиг добавляем для связки. Привезли как мясо, так и полуфабрикаты, ассортимент очень большой». Если сравнивать цены, то, например, килограмм оленьих языков на ярмарке стоит 900 рублей, а рядом, на территории крытого рынка такой же «Баловень олень» — по две тысячи.

Первый раз участвовует в ярмарке и недавно открывшаяся рыболовецкая артель «Орион». «Привезли ассортимент, позволяющий торговать в такое время в таком месте, — пояснил руководитель Олег Мамеев. — Копченую, вяленую рыбу, пресервы, консервы, полуфабрикаты: фарш, котлеты. Доставили килограмм 500-600, но мы тут рядышком работаем, можем ещё подвезти, если не хватит». На ярмарке артель торгует по оптовым ценам, консервы здесь на 30 процентов дешевле, чем в магазине.

Салехардский комбинат представил свежемороженую, слабосолёную и копчёную рыбу, целую и филе, полуфабрикаты, а также свежемороженого осетра, разведённого на местной ферме. Всё упаковано в вакуум, заранее взвешено и расценено. «Цены такие и есть, но у нас до сих пор действует 15-процентная скидка на всю продукцию», — отметила продавец Галина Герасимова.

Горковский совхоз привёз две тонны оленины. Её можно брать распиленной на части и тушами, и готовый фарш. Цены, как объяснил Алексей Русмиленко, в честь ярмарки немного понижены, вв среднем килограмм получается по 280 рублей

Ещё дешевле оленина у мясоперерабатывающего комплекса «Паюта» — в среднем по 230 рублей, но её привезли всего немногим более ста килограмм. Предприятие молодое, но часто выезжает на ярмарки, не говоря уже о том, что является экспортёром. Здесь как мясо на кости, так и мякоть, полуфабрикаты, колбаски, котлетки, много всего.

Ветеран ярмарок — «Ямальские олени» доставил килограмм 500 из салехардского колбасного цеха предприятия. «Хотя как раз колбасу выставить не рискнули, она бы здесь замерзла, — пояснила Гузель Ярмаметова. — Все свежемороженое: есть мясо гриль, мясо в ассортименте, шашлык, пельмени. Цены от производителя, поэтому приемлемые, подешевле, чем у приезжих».

Уже не выглядят экзотикой перепелиные яйца и тушки, а также кролики с салехардской фермы ИП Тищенко. «Работаем третий год, — рассказала хозяйка. — Были бы дешевле корма и более развита логистика, было бы лучше. Но такова специфика нашего края. Очень хороший спрос, люди знают, что это экологически чистая продукция, прошедшая все экспертизы, высокого качества. И цены, если сравнить с регионами, где корма дешевле, почти одинаковые. Кролик по 750 рублей и здесь, и в Москве. Десяток куриных яиц — 200 рублей, 20 штук перепелиных — 170 рублей. А кроличьи шкурки хорошо покупают местные мастерицы».

Местные мастера и мастерицы украшают ярмарку. Продается множество изделий из меха, особенно много бурок, есть и шкурки песца, лисы, росомахи. Россыпями лежит любая рыба, от ерша до щёкура, очень много ягод, как местных, так и привозных. На концерте выступают фольклорные ансамбли. Погода — не помеха. Ярмарка продлится сегодня до шести часов вчера и завтра в десять откроется снова.