В областном центре пройдут дизайн-выходные с участие ведущих экспертов со всей России и ближнего зарубежья

5 и 6 мая в Самаре пройдёт XXVI Съезд российского дизайн-сообщества. Главная задача данного проекта, куда приглашены лучшие российские профессионалы и более 200 экспертов, состоит в повышении уровня этой отрасли в Самарском регионе. Мероприятие носит исключительно некоммерческий характер. Во время двухдневных конференций спикеры расскажут о самых удачных и неблагоприятных моментах на их творческом пути. Будут представлены следующие темы:

— графический дизайн и иллюстрация;

— дизайн в контексте города;

— дизайн цифровых продуктов;

— дизайн-менеджмент;

— промышленный дизайн;

— другое.

Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться — это можно сделать как на сайте designweekend.ru/samara, так и через мобильное приложение.

Мероприятие организовано при поддержке правительства Самарской области.