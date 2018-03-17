В областном центре пройдут дизайн-выходные с участие ведущих экспертов со всей России и ближнего зарубежья 

5 и 6 мая в Самаре пройдёт XXVI Съезд российского дизайн-сообщества. Главная задача данного проекта, куда приглашены лучшие российские профессионалы и более 200 экспертов, состоит в повышении уровня этой отрасли в Самарском регионе. Мероприятие носит исключительно некоммерческий характер. Во время двухдневных конференций спикеры расскажут о самых удачных и неблагоприятных моментах на их творческом пути. Будут представлены следующие темы:
— графический дизайн и иллюстрация;
— дизайн в контексте города;
— дизайн цифровых продуктов;
— дизайн-менеджмент;
— промышленный дизайн;
— другое.
Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться — это можно сделать как на сайте designweekend.ru/samara, так и через мобильное приложение.
Мероприятие организовано при поддержке правительства Самарской области.