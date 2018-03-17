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Патриарх Кирилл: идеал любви невозможно создать искусственно
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Патриарх Кирилл: идеал любви невозможно создать искусственно 

ТАСС 12 часов назад
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Любовь невозможно создать искусственно или через молитву, это чувство проявляется через особое отношение к окружающим людям, сказал в субботу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Божественной литургии в Свято-Даниловом монастыре Москвы.
"Не надо напрягать свою психику, нервную систему, не надо себя внутренне заставлять кого-то любить. В результате такого искусственного напряжения внутренних сил никакой любви не получится. Это внутреннее духовное состояние, которое является идеалом человеческой жизни, невозможно создать ни молитвой, ни постом, ни каким-то внутренним напряжением. Искусственно высечь пламя любви невозможно", — отметил он.
По словам предстоятеля Русской православной церкви, «любовь приходит неожиданно, когда мы чувствуем в сердце особое отношение к другому человеку, чувствуем, что он близок и что мы никогда не сделаем ничего плохого этому человеку».
Патриарх Кирилл привел в качестве примера христианской любви жизнь святого преподобного князя Даниила Московского. «Он занимался государственными делами, у него было много постов, но он исполнял Божественные заповеди, и любовь возгорелась в его сердце. Он не поднимал руку и не выступал против тех, кто был как бы его врагом, а любовью побеждал конфликты», — добавил он и призвал всех православных христиан следовать урокам жизни князя Даниила.
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