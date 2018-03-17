Патриарх Кирилл: идеал любви невозможно создать искусственно

"Не надо напрягать свою психику, нервную систему, не надо себя внутренне заставлять кого-то любить. В результате такого искусственного напряжения внутренних сил никакой любви не получится. Это внутреннее духовное состояние, которое является идеалом человеческой жизни, невозможно создать ни молитвой, ни постом, ни каким-то внутренним напряжением. Искусственно высечь пламя любви невозможно", — отметил он.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, «любовь приходит неожиданно, когда мы чувствуем в сердце особое отношение к другому человеку, чувствуем, что он близок и что мы никогда не сделаем ничего плохого этому человеку».