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Навруз отметят на ВДНХ в Москве в воскресенье
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Навруз отметят на ВДНХ в Москве в воскресенье 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
Общегородское празднование Навруза пройдет в Москве в воскресенье в павильоне №75 на ВДНХ.
Праздник «Навруз-2018» пройдет с 13:00 до 20:00. Каждый год празднование Навруза в столице посещают все больше людей. В 2016 году общегородской праздник собрал порядка 25 тысяч гостей, а в прошлом году — уже более 37 тысяч.
В большом зале в 75-м павильоне в этом году будет большая сцена, там будет основной концерт. Кроме того, павильон разделен вдоль на две части. В одной части будут «национальные дворики», таких двориков будет 17. И во второй части будет фуд-корт.
В «национальном дворике» различные диаспоры представят свою кухню. Каждый посетитель сможет попробовать национальные блюда, а также приобрести сувениры.
Концерт в честь праздника будет разделен на две части, будут выступать представители всех национальных диаспор, которые подали заявки, по одному коллективу от каждой. После перерыва, с 16:00 до 20:00 будут выступать уже другие национальные коллективы.
Кроме того, юные гости праздника Навруз смогут посетить детскую площадку, где их ожидают развлечения, мастер-классы по созданию сувениров, национальные куклы и разные сюрпризы.
Навруз — праздник весеннего равноденствия, начало нового года у тюркоязычных и персоязычных народов. Навруз отмечают во многих зарубежных странах — Индии, Иране, Афганистане, Таджикистане, Азербайджане, Туркменистане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Китае и других, а также в российских республиках — Татарстане, Башкортостане, Дагестане. В Москве Навруз празднуют уже более 10 лет.
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