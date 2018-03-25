Навруз отметят на ВДНХ в Москве в воскресенье

Общегородское празднование Навруза пройдет в Москве в воскресенье в павильоне №75 на ВДНХ.

Праздник «Навруз-2018» пройдет с 13:00 до 20:00. Каждый год празднование Навруза в столице посещают все больше людей. В 2016 году общегородской праздник собрал порядка 25 тысяч гостей, а в прошлом году — уже более 37 тысяч.

В большом зале в 75-м павильоне в этом году будет большая сцена, там будет основной концерт. Кроме того, павильон разделен вдоль на две части. В одной части будут «национальные дворики», таких двориков будет 17. И во второй части будет фуд-корт.

В «национальном дворике» различные диаспоры представят свою кухню. Каждый посетитель сможет попробовать национальные блюда, а также приобрести сувениры.

Концерт в честь праздника будет разделен на две части, будут выступать представители всех национальных диаспор, которые подали заявки, по одному коллективу от каждой. После перерыва, с 16:00 до 20:00 будут выступать уже другие национальные коллективы.

Кроме того, юные гости праздника Навруз смогут посетить детскую площадку, где их ожидают развлечения, мастер-классы по созданию сувениров, национальные куклы и разные сюрпризы.

Навруз — праздник весеннего равноденствия, начало нового года у тюркоязычных и персоязычных народов. Навруз отмечают во многих зарубежных странах — Индии, Иране, Афганистане, Таджикистане, Азербайджане, Туркменистане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Китае и других, а также в российских республиках — Татарстане, Башкортостане, Дагестане. В Москве Навруз празднуют уже более 10 лет.