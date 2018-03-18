Общегородской праздник «Навруз-2018» состоится 25 марта

Ровно через неделю, 25 марта, в Москве состоится общегородской праздник «Навруз — 2018». Он состоится в павильоне №75 ВДНХ.

В программе праздника — выставка-ярмарка национальных искусств, ремесел и традиций народов, проживающих в столице России и объединенных праздником Навруз, а также интерактивная музыкальная программа.

Кроме того, посетители увидят церемонию встречи праздника с выступлением звезд российской эстрады, а также гала-концерт с участием коллективов, представляющих Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Татарстан, Россию, Башкортостан, Таджикистан, Афганистан, Пакистан.

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