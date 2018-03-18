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Общегородской праздник «Навруз-2018» состоится 25 марта
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Общегородской праздник «Навруз-2018» состоится 25 марта 

Москва меняется 18 часов назад
Фото: Москва меняется
Ровно через неделю, 25 марта, в Москве состоится общегородской праздник «Навруз — 2018». Он состоится в павильоне №75 ВДНХ.
В программе праздника — выставка-ярмарка национальных искусств, ремесел и традиций народов, проживающих в столице России и объединенных праздником Навруз, а также интерактивная музыкальная программа.
Кроме того, посетители увидят церемонию встречи праздника с выступлением звезд российской эстрады, а также гала-концерт с участием коллективов, представляющих Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Татарстан, Россию, Башкортостан, Таджикистан, Афганистан, Пакистан.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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