Ещё
Тюркские и иранские народы встречают праздник нового года Навруз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тюркские и иранские народы встречают праздник нового года Навруз 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Навруз — праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов Казахстана, Средней и Малой Азии, Ирана, а также у башкир и татар. В переводе с персидского языка Навруз означает «новый день». Чаще всего он приходится день весеннего равноденствия — 21 марта. Навруз считается одним из самых древних на Земле. Он был известен еще с дозороастрийских времен, его отмечали еще до VII века до н.э.
В 2009 году Навруз был включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. А в 2010 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта «Международным днем Навруза».
В этот день принято убирать дома, совершать обряды благодарения, просить друг у друга прощения, забывать былые обиды и ссоры. Есть представление, что чем щедрее отметят праздник, тем благополучнее будет урожай.
ТАСС: последние новости
Роспотребнадзор выявил нарушения на 81% объектов легкой промышленности Патриарх Кирилл: идеал любви невозможно создать искусственно В Пермском крае ликвидировали последствия схода с рельсов вагонов грузового поезда
 Ещё 48 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел139
Резать к чертовой матери: звезды после ринопластики6
Тимати и Шишкова объединились ради дочери3
Как на самом деле выглядят модели plus-size53
На измене: отговорки неверных мужчин3
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение