В Центральной Азии отмечают праздник весеннего равноденствия

АШХАБАД/ДУШАНБЕ, 21 мар — РИА Новости . В странах Центральной Азии в среду и четверг отмечают один из самых древних праздников — день весеннего равноденствия, или Навруз.

Этот праздник отмечают иранские, тюркские, а также другие народы, которые испытали влияние древней персидской культуры. Навруз возник в эпоху более трех тысяч лет до нашей эры. Навруз символизирует окончание зимы и приход весны, обновление природы и начало нового земледельческого цикла.

В Туркменистане Навруз отмечается на государственном уровне с участием президента страны. Главные торжества на протяжении ряда лет проходят в живописной предгорной долине под Ашхабадом, которая постановлением президента Туркменистана официально называется долиной Навруза.

Навруз — это древний праздник, и поэтому цель организаторов перенести гостей в старину. Для этого на месте празднования воссоздают старинное туркменское село с гостеприимными юртами и шатрами, восточным базаром, мастерскими ремесленников и большими казанами, над которыми «колдуют» искусные повара. Здесь гости смогут отведать главное блюдо праздника — лакомство из пророщенных зерен пшеницы, а также плов и другие угощения.

Зрелищную часть праздника составляют выступления фольклорных коллективов, показ национальных обычаев, обрядов и игр, соревнования по национальной борьбе гореш, скачки на ахалтекинских скакунах и схватки туркменских алабаев.

Вечером на праздновании усилятся веяния язычества — с наступлением темноты здесь разожгут костер и будут прыгать через него. Этот ритуал в древности символизировал очищение, активизацию жизненной энергии и пробуждение новых сил. Корни Навруза уходят в доисламскую эпоху, и поэтому к ритуалу прыгания через костер туркмены относятся именно как к традиции. Хотя и сегодня Навруз определяет многое в жизни крестьян. Так, на селе до сих пор провожают зиму и встречают весну по наступлению дня весеннего равноденствия. Старики по сей день говорят, что до Навруза ни одного зернышка в землю бросать нельзя.

В Таджикистане праздник весеннего равноденствия отмечается четыре дня. Культурно-массовые и развлекательные мероприятия и массовые гуляния в честь Навруза пройдут во всех четырех районах города Душанбе и всех городах и районах Таджикистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе минкультуры

В этот день таджики накрывают праздничный стол — хафтсин с семью продуктами, которые начинаются с буквы «с» персидского алфавита: себ (яблоко), сир (чеснок), сабза (проросшая пшеница), сирко (уксус), сипанд (багульник), суманак (праздничное блюдо из проросшей пшеницы), санджид (джуда, плоды, похожие на финики). Кроме того, проводятся соревнования по гуштингири (национальная борьба), конные скачки. Также обязательно массовое угощение пловом или лагманом (мясной суп-лапша). На Навруз обязательно надо надеть что-то новое из одежды.

22 марта в Душанбе пройдет фестиваль культуры и туризма под названием «Навруз — наследие культурного туризма». В этот день туристические компании представят гостям и туристам праздник Навруз как туристический бренд Таджикистана, а также покажут туристические возможности республики.

25 марта в столичном комплексе «Наврузгох» состоится театрализованное представление. По поручению мэра столицы Рустама Эмомали , 26 марта в этом же комплексе пройдут соревнования по национальной борьбе гуштингири, а 31 марта здесь же состоятся конные скачки.

В праздничные дни с 21 по 24 марта в спортивном дворце «Касри теннис» будут проходить соревнования по теннису среди юношей и девочек на Кубок «Пойтахт-2018».

Праздник Навруз является одним из самых древних на Земле. Его отмечали еще до возникновения зороастризма. В государстве Ахеменидов (VI-IV века до н.э.) Навруз был главным праздником. Считается, что происхождение праздника — древнетаджикское и связано с культом Солнца и именем легендарного пророка Заратустры. Празднование Навруза в день весеннего равноденствия имеет отношение к возникновению календаря солнечного летоисчисления, появившегося у народов Средней Азии и Ирана семь тысячелетий назад, задолго до возникновения ислама. Согласно ему, год начинался весной 20 или 21 марта, в день весеннего равноденствия, когда день уравнивается с ночью и весна окончательно вступает в свои права.