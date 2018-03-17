На Ямале в воскресенье откроется охота на «белых медведей» за награды

Завтра, 18 марта, призы фотомарафона «Живем на Севере» разыграют среди «укротителей» хищников. Победителям творческого состязания достанутся спальник и палатка!

Не поленитесь, оторвитесь от домашних дел в воскресенье и сделайте снимок с арктическим хозяином. Это не займет много времени, ведь «охотиться» за ним не придется. Он сам будет рад вам попозировать. Ищите главного героя в теплых помещениях, где ожидается большое скопление людей (!). Сделайте снимок и выкладывайте скорее в «Инстаграм», приписав хештег #марафонживем. Именно по нему вас найдут, лайкнут, а там и до эксклюзивного подарка недалеко (Да, таких в магазине не купишь. — Прим. автора).

Этот конкурс интересен не только из-за подарков, которые, к слову, вручаются по итогам каждого этапа #марафонживем. Здесь в фотографиях рассказывают о достопримечательностях городов и поселков, которые особенно любят местные жители. Участники уже заглянули в магазины, чтобы проверить ценники: нет ли там «потерянных» нулей? А еще делятся с подписчиками ценными экземплярами — любимыми книгами, которые стоит прочитать в любом возрасте. Присоединяйтесь и вы!

Да, в этом сообществе любят баловать подписчиков подарками. Только на этой неделе разгрузили целый вагон. Выбрали время, чтобы каждый час что-нибудь разыгрывать!

Участник с ником sulya87 не скрывает восторга (пунктуация и орфография сохранены. — Прим. автора): «Все 12 часов следили и участвовали даже если ничего не выиграем, всё равно было классно вроде пишешь первой, а смотришь уже 30 а прошла только 1сек».

Многие готовы к продолжению творческой битвы. «А еще конкурсы будут? Нужна бутылочка, флешка, фартук, хочется кружечку, фонарик», — такие комментарии оставляют подписчики в комментариях и присылают в директ. Ответ прост: продолжение завтра!

18 марта стартует четвертый этап самого масштабного розыгрыша подарков. И он не последний. В следующие выходные в марафоне #живемнасевере разыграют очередной «мешок», уже финальный. После под марафонским хештегом объявят победителей, которым вручат спальник и палатку.

5 причин участвовать в #МарафонЖивем

— Если вас не было в «Инстаграме» или аккаунт стоял «пустой» — отличный шанс начать красиво! Это оперативная и достаточно удобная соцсеть. В нее переходят даже ветераны из ЖЖ, представляете? Будьте в тренде — раскручивайтесь с нами!

— А как раскручиваться? Вот тут снова приходит на помощь #МарафонЖивем! По этому хештегу найдутся люди, которые на одной с вами волне. Добавляйте их к себе и будьте уверены: вам ответят взаимностью.

— Посмотрите на городскую среду свежим взглядом. Потому что третье задание марафона — снять памятник. Мы ожидали, что будут традиционные «мамонты» и «Ленины». Но участники марафона нашли совершенно неожиданные ракурсы и точки.

— Если вы задаетесь вопросом «что почитать?», марафон тоже для вас. Посмотрите, что предлагают участники. И предложите свое любимое чтиво.

— И, наконец, выигрывайте призы!