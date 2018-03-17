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«Это не легкомыслие, а мой выбор!»: Дарья Пынзарь рассказала о своем жизненном принципе
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«Это не легкомыслие, а мой выбор!»: Дарья Пынзарь рассказала о своем жизненном принципе 

Eva.ru 11 часов назад
Фото: Eva.ru
Отдых на побережье Средиземного моря вдохновил Дарью Пынзарь на философские мысли. Лежа на пляже, женщина решила порассуждать в своем микроблоге о жизни и позиции, которой она придерживается.
Дарья Пынзарь поделилась тёплыми солнечными снимками из Турции, где она сейчас отдыхает со своей семьёй. В подписи под фото она призналась, что очень любит жизнь и, ко всему прочему, никогда не грустит и не унывает. Молодой маме, по её словам, не бывает скучно и она не считает это плохой чертой, а, напротив, называет своей положительной стороной. «Это самое классное во мне, это не легкомыслие, это мой выбор! Жизнь прекрасна!», — написала она.
Поклонники отметили, что завидуют жизненной позиции экс-участницы телепроекта «Дом-2», и попросили её научить их жить так же, всегда смотря на мир через розовые очки. Однако некоторые подписчики поспешили заверить, что такого не бывает. По их мнению, Пынзарь просто хочет показать позитивную сторону своей жизни, не рассказывая о хлопотах и проблемах, с которыми она сталкивается. Комментирующие поведали, что человек не может быть всегда в веселом настрое и при любых обстоятельствах держать на лице улыбку. «Хорошая черта!» «Ну не говорите уж, вы такая же как все, просто вы показываете только хорошее из своей жизни» «Проблемы бывают у всех, просто все по-разному на них смотрят» «По вам видно, что вы легкая» «Я бы тоже очень хотела так смотреть на жизнь…»
Кстати, пользователи сети замечают, как откровенно выглядит на пляжных снимках Дарья Пынзарь. Они считают, что детям не стоит видеть маму в таком открытом купальнике, и просят Дарью поскромнее одеваться при подрастающих сыновьях.
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