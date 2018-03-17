Почему групповые занятия спортом на самом деле бесполезны

Фитнес-индустрия пестрит предложениями групповых занятий: йога, пилатес, кроссфит, стрейчинг и так далее. Это зачастую входит в стоимость абонемента клуба либо оплачивается отдельно, но в любом случае обходится значительно дешевле индивидуальных тренировок. Люди охотно идут на групповые занятия, хотя часто это бывает абсолютно бессмысленной тратой времени.

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Каждая тренировка уникальна, и в случае групповых занятий, пусть с одинаковым названием, индивидуальную особенность им придает тренер. Профессиональные навыки, лидерские качества и харизма — необходимые составляющие для фитнес-инструктора, редко встречающиеся вместе. Не стоит забывать и о личных предпочтениях: кому-то нравится, когда тренер подбадривает, кто-то любит, чтобы его не трогали. Соответственно, поход на групповое занятие сродни игры в русскую рулетку.

В поисках нужного тебе тренера можно потратить не один месяц, а потом попросту не суметь подстроиться под его расписание.

Если вам повезло найти нужного тренера, это еще не гарантирует хорошую тренировку.

«Для НЕ любого уровня подготовки»

Групповые занятия часто позиционируются как занятия «для любого уровня подготовки». Соответственно, они не могут быть полезными каждого ее участника: кому-то программа покажется слишком простой, кому-то — слишком быстрой, и лишь единицы получат пользу.

Стоит отметить, что в задачи тренера не входит определение целей и потребностей каждого отдельно взятого человека. Да и проследить за правильной техникой выполнения и определить степень нагрузки целой группы абсолютно разных людей попросту невозможно.

И из-за того, что действия тренирующегося не контролирует профессионал можно получить травму или даже заработать сердечный приступ.

К тому же человек сам составляет план тренировок и выбирает виды групповых занятий. Отсюда возможны перегруз или истощение, если, например, ходить на 2-3 занятия подряд. При этом не достигает нужных результатов, а усталость переходит в депрессию.

Более того, в фитнес-клубах не всегда следят за количеством тренирующихся в зале. Это создает дополнительные неудобства из-за недостатка пространства, воздуха и инвентаря. Опять же, получить пяткой в глаз во время выполнения упражнения — не очень радужная перспектива.

Быстрее, выше, сильнее

Для того чтобы был постоянный прогресс в тренировочном процессе, нагрузка должна расти. Если вы уже полгода проходили на такие занятия, а все еще работаете с килограммовыми гантелями, то вы просто тратите время впустую. Организм уже давно адаптировался к этим нагрузкам и не реагирует на них.

Индивидуальные занятия, напротив, подразумевают ответы на вопросы, интересующие тренирующегося, консультации по питанию и учёт индивидуальных особенностей.

Таким образом достичь желаемый результат с личным тренером оказывается намного проще и безопасней.

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