Возвращение в Albion Online

Анастасия Военная еще раз отправляется в волшебный мир Albion Online искать приключений на свою… удочку.

В Альбионе я веду скромный и трудолюбивый образ жизни. Развожу кур и коз, кормлю их экологически чистыми овощами. Но недавно при вскапывании грядок натолкнулась на горсть таких жирных дождевых червей. И вот стою я с этим червяком в руке, и тут меня срочно вызывают на собрание гильдии.

Повестку слушала вполуха. Лидеру разрешили выдавать собственные звания, так что я теперь официально «Социофоб-копатель». И это я ему еще припомню, когда он будет собирать деньги на новый гильдийный сейф. Потом обсудили подготовку к новому сезону гильдийных сражений, который начинается 17 марта. А кто-то предложил закупить баллисты и гоняться с ними за рыбаками. Что? Какими рыбаками?

Во-первых, оказалось, что в Альбионе внезапно стала очень популярна рыба. Все учатся мастерить удочки, повара придумывают рецепты, а водоемы окружены энтузиастами. Во-вторых, стало очень популярно на рыбаков охотиться. Желающих испортить им жизнь так много, что иногда за одним рыбаком бегает две гильдии, и баллистой предлагается отгонять конкурентов.

Я тихо смылась с собрания и прокатилась до Стерлинга за удочкой. Вернулась на свой остров, из червяков нарубила наживку, потренировалась забрасывать и села на берегу. Можно ловить в любой глубокой воде, но местами прямо видно косяки рыб. Поближе к ним и забрасывала. Хорошо клюет! Но в основном селедка. Как поплавок дернется, надо подсекать. Сильно тянуть нельзя: порвется леска, а отпустишь — уйдет добыча. Разок подцепила что-то бойкое, упрямое — аж упарилась, пока вытаскивала. Достаю, а там бочки. Две. Причем сразу с горящей свечкой. Но не жалуюсь: поставила одну на поле, а вторую на рынке продам.

Наловила селедки, принесла повару, а он ее чистить не умеет. Пришлось опять плыть в город, искать скотобойню. На самом деле рыбу можно съесть и так: даже в сыром виде она дает бонусы. Обычная ускоряет восстановление здоровья, а более редкие могут влиять, например, на силу лечения. Зато повар может сварить рыбный соус для улучшения другой еды или приготовить что-нибудь более изысканное, чем сырая макрель.

Тягать селедку на острове мне надоело быстро, потому что так знаменитым рыбаком не стать. Решила начать с подледной ловли, но речки в горах не встают. Прошлась вдоль берега туда-сюда, поймала пару карпов. Забросила крючок возле остатков телеги, рядом плескался сундук — оказалось, он тоже неплохо клюет на червя. В сундуке лежал серебряный кубок: видно кто-то не довез.

В моей хижине серебро не смотрится, поэтому я решила продать кубок на рынке. В Стерлинге настоящее столпотворение, куча людей с удочками, кто-то собирает народ в новую экспедицию, кто-то ищет напарника для спуска в Ад. По городу развешаны предупреждения о бродячих монстрах: мол, всякие культисты, еретики и мертвецы послали своих агентов мешать жить честным путешественникам. Интересно, такой элитный культист носит с собой ценности? Не поохотиться ли мне на них? Пока толкалась в очереди, налетела на приятеля. Он повертел кубок в руках и сказал, что в Стерлинге его никто не купит, зато есть городок, где дадут тысячу серебра. Только тащиться через половину континента.

Но настоящий рыбак и так не может сидеть на месте: улов океанический сильно отличается от улова в реке или на болоте. Я двинулась на юг, покинув заснеженные горы. К копытам коня периодически цеплялись то волки, то упыри, но тут главное скорость не снижать.

И вот я иду вдоль обрывистого берега и вижу в воде пару косяков рыб. Место оказалось очень удобным, и, разумеется, его уже облюбовали: кто-то сложил костерок, поставил сушилку. Не стала долго задерживаться, вытащила пару альбионских окуньков и двинулась дальше на юг.

Все было интересно, есть ли рыба в пустыне. Оазисы же мелкие и холодные? Была неправа: ловится отлично, особенно ночью. Прохладно, в воде отражаются звезды, крабики разбегаются. И за крабов гораздо больше славы, чем за селедку получается. С таким уловом я могу доказать, что я настоящий рыбак!

И действительно: по предъявлению дергающегося мешка с морепродуктами мне тут же продали рыбацкий костюм. Или это чтобы от меня избавиться побыстрее? Вчерашняя добыча не розами пахнет… Неважно: на мне стильный наряд, по которому сразу видно профессионала. Ой, только теперь за мной все охотятся.