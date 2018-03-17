Анджелина Джоли: «Я стала похожа на мать»

В юности она была максималисткой, способной чуть ли не на любые безумства. Но с возрастом Анджелина Джоли (Angelina Jolie) стала не только мудрее и осторожнее. По слова звезды, похоже, сейчас она стала даже больше любить себя.

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16 Мар 2018 в 11:38 PDT Джоли стала звездой нового номера журнала InStyle. Актриса приняла участие в эффектной черно-белой фотосессии и рассказала о своем отношении к возрасту. По словам Джоли, с возрастом она стала замечать в себе все больше сходства со своей покойной матерью Маршелин Бертран. «Я смотрю в зеркало, и вижу, что я становлюсь похожа на свою мать, и это греет душу. Я вижу как меняюсь с возрастом, и мне это нравится, поскольку это значит, что я жива. Я живу и становлюсь старше».

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17 Мар 2018 в 12:14 PDT «Разумеется, мне не нравятся случайные пигментные пятно. Я вижу свои недостатка. Но я вижу и кое-то, что мне нравится и это не о фигуре и не о внешности. Я вижу в своем лице семью. Я вижу свой возраст», — добавила актриса.

Недавно Джоли также обмолвилась, что рада выходу новой картины «Tomb Raider: Лара Крофт». «Я безумно рада, что Лара снова на экране. Я очень люблю эту героиню и с удовольствием вспоминаю свою работу в проекте. Помню, кстати, как на съемках мы с Даниэлом Крейгом периодически флиртовали».