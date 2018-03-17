В Ташкенте ограничат движение по нескольким улицам

ДУШАНБЕ, 17 мар — Sputnik . Ряд центральных улиц столицы Узбекистана будут закрыты для движения автотранспорта 20 марта в связи с проведением «Молодежного марафона», посвященного Наврузу.

Как сообщает пресс-служба хокимията Ташкента, ограничение будет действовать с 9:00 до 12:00.

Движение будет ограничено от улицы Нукусской (включая ул. А. Кадыри, Абая, пр. А. Навои, Ш. Рашидова, пр. Мустакиллик) до центрального стадиона «Пахтакор» (включая ул. Глинка, Ойбек, пр. А. Темура, Себзор, Юсуфа Хос Ходжиба).

Напомним, 21 марта — День народного праздника Навруз.

В этом году глава государства внес дополнение к празднику. Узбекистанцы будут отдыхать на Навруз пять календарных дней (18 марта — выходной день по календарю, 19 марта — перенесенный выходной день с 17 марта, 20 марта — дополнительный нерабочий день, 21 марта 2018 года — праздничный нерабочий день, 22 марта — перенесенный выходной день с 24 марта).

Ранее стало известно, что в Намангане к Наврузу приготовят рекордные шесть тонн сумаляка.

В парке имени Бабура уже установили огромный казан. Приготовление сумаляка начнется с 9:30 утра 20 марта, рассказали в информационной службе городского хокимията. Для рекордного сумаляка уже подготовлено 2 тонны муки, тонна масла, 200 кг камней. Проращивание полутора тонн пшеницы начнется 18 марта.

Готовить кушанье будут 25 женщин, помогать им будут сто юношей. Приготовленный сумаляк разделят на 10 тысяч порций. Большая его часть пойдет на угощение воспитанников детских домов №№ 6 и 26, детей из малообеспеченных семей и других нуждающихся.

Организаторы также отмечают, что праздничное шоу не ограничится этим рекордом.

Помимо приготовления сумаляка предполагается провести еще несколько кулинарных конкурсов, выставку блюд, приготовленных в тандыре, соревнования по запуску воздушных змеев, спортивные состязания концерт на новой площадке.