Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили парад в честь Дня святого Патрика

Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали почетными гостями на традиционном параде Первого батальона ирландской гвардии в честь Дня святого Патрика. Особое внимание пресса направила на беременную герцогиню. Ее наряд соответствовал праздничному настроению. Своеобразным символом Дня святого Патрика является зеленый цвет, поэтому для своего образа Кейт выбрала зеленое пальто с черным меховым воротником и манжетами, на ногах были плотные черные колготки и замшевые туфли. Укладку Кейт украшала зеленая шляпка с бантом.

#New?The Duke of Cambridge , Colonel of the Irish Guards, accompanied by The Duchess, attended the St. Patrick's Day Parade at Cavalry Barracks (17th March)☘ کیت و ویلیام امروز در مراسم بزرگداشت روز سنت پاتریک. این روز یکی از اعیاد و تعطیلات رسمی ایرلندی هاست. در این روز لباس مردم ایرلندی لباس سبز می پوشند و گل شبدر که نماد این کشور است را به سینه نصب میکنند. ورق بزنید? #britishroyalfamily #britishroyals #princewilliam #duchessofcambridge #katemiddleton #royalcouple #royalfamily #stpatricksday #stpatrick #instaroyals #royalnews

A post shared by Duchess of cambrige fan page (@my_princess_kate) on Mar 17, 2018 at 5:55am PDT Королевскую пару во время их ежегодного визита встречали 350 военнослужащих. Кейт Миддлтон вручила веточку трилистника офицерам — государственный и военный символ Ирландии.

Впервые традицию дарить букеты клевера гвардейцам первого батальона Ирландского полка ввела в 1901 году королева Александра, супруга Эдуарда VII.

Отметим, что сейчас Кейт Миддлтон и Принц Уильям ожидают пополнения в семье. Ребенок станет третьим для королевской пары.