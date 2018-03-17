15 вопросов, которые вы услышите во время беременности

Ой, вы ждете ребенка? (Нет, я просто плотно поела и на десерт проглотила арбуз.)

Муж, наверное, рад? (Даже и не знаю, что ответить. Еще спросите, в курсе ли он.)

А кого ждете? (Мальчика. Или девочку. А есть еще варианты?)

Имя уже придумали? (Нет, только отчество и фамилию.)

А как себя чувствуете? (Вам правда-правда интересно? Ура! Сейчас принесу покажу все выписки врача, и заодно результаты анализов. Только не уходите!)

Отеки есть? Ноги не опухают? (Ноги нет, но голова скоро точно опухнет от таких вопросов.)

Боитесь рожать, наверное? (Нет, конечно, кто ж боится этого? Я, например, боюсь только мышей, тараканов и глупых вопросов.)

До сих пор еще не родили? (Хм…А так незаметно?)

А сколько килограммов набрали? (Сколько набрала — все мои. А вы сколько?)

Срок большой? Когда рожать? (А вчера разве не вы спрашивали? С тех пор мало что изменилось.)

Хорошо питаетесь? Спите? Гуляете? (А что, надо? А то я ем одну картошку фри и по ночам отрываюсь в клубе!)

А почему такой живот большой (маленький)? (Вам не нравится? Надо подкорректировать размер?)

Рожать с мужем пойдете? (Еще не решила. Как минимум, с врачом и акушеркой.)

Бабушка с дедушкой, наверное, заждались внуков? (Конечно, уже и пирожков напекли, и мультики включили!)

Может, хотите присесть? Форточку открыть? Водички налить? (Конечно, спасибо за заботу! Еще плед и сказку рассказать!)