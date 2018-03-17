В Таиланде выбрали королеву красоты среди трансгендеров

Конкурс красоты «Miss International Queen 2018» прошёл на тайском курорте Паттая и в нём приняло 27 участниц со всего мира и это самый популярный конкурс среди подобных. Сложно поверить, что когда-то эти красавицы были мужчинами, а некоторые и до сих пор ими остаются и «превращаются» в девушек лишь изредка. Сам конкурс проводят начиная с 2004 года и в этом году победительницей стала певица из Вьетнама по имени Нгуен Хунг Джиан. Второе место заняла девушка из Австрии, а третье досталось представительницы Таиланда. Сам Таиланд давно известен страстью некоторых мужчин перевоплощаться в подобные образы, а для некоторых это становится смыслом жизни и заработком. Конкурс состоял из нескольких этапов, один из которых состоял в том, чтобы рассказать о своей жизни и о том, как тяжело им находиться в обществе, в котором не все относятся с пониманием к выбору каждого человека и многие права трансгендеров нарушаются. Зрители, наблюдавшие за конкурсом отметили, что трансгендеры выглядят настолько естественно в образе девушек, что они никогда бы не узнали в них мужчин, если бы столкнулись с ними в каком-то месте. Интересные новости, как считаете?