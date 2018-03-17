Ещё
Кот Филимон из Выборгского замка получил третье пальто «на каждый день»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кот Филимон из Выборгского замка получил третье пальто «на каждый день» 

Собака 23 часа назад
Фото: Собака
Неофициальный символ Выборгского замка, кот Филимон, получил третье «повседневное» пальто. Теплую одежку «на каждый день» лично в лапы привезла из Москвы Ксения Щербакова. Это шерстяное демисезонное одеяние украшено красивыми пуговицами с оттиском рыцарского меча и рисунком, который называется «собачий зуб».
Ранее предмет зимнего гардероба коту привезла лично петербурженка Полина Кимеклис.
В связи с сильными морозами организаторы продлили конкурс «Пальто для кота Филимона» до 1 апреля, его можно принести в Выборгский замок лично или присылать по адресу: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, Замковый остров, дом 1, Коту Филимону.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Катя IOWA, Лена Шейдлина, Покрас Лампас и другие звезды на показе «Новые имена в моде-2018» Появились уникальные дореволюционные открытки с видами российских городов «В красивых девушках нуждаются намного больше». Мужчины-модели о работе.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о чем говорят ваши сновидения1
Рената Литвинова шокировала фанатов1
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело102
Пугачева снова всех удивила96
Онлайн-покупки: ожидание и реальность86
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение