«Смешной медвежонок»: 17-летний Эмин Агаларов вызвал у поклонников прилив нежности

Популярный российский музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов порадовал поклонников забавным архивным снимком. Мужчина разместил в своем Инстаграм-аккаунте фотографию двадцатилетней давности, на которой его едва ли сразу можно узнать.

Известный российский исполнитель с азербайджанскими корнями Эмин Агаларов приятно удивил поклонников трогательной архивной фотографией, на которой позирует, стоя рядом со свой младшей сестрой Шейлой. Трудно поверить, однако на фотографии рядом с машиной действительно стоит будущий брутальный мачо российской эстрады. Эмин, чье лицо обычно покрывает щетина, на архивном снимке выглядит, как очаровательный подросток, ещё не знающий о своей привлекательности и ожидающей его славе в мире шоу-бизнеса.

Впрочем, уже тогда у наследника миллионного состояния просматривалась явная склонность к деловому стилю, иначе сложно объяснить парадно-выходной костюм с огромным пиджаком на плечах семнадцатилетнего парня вместо более логичных джинсовых брюк спортивного кроя и обтягивающей впечатляющий торс футболки. «Отводил сестру в школу, 1997 год. Моя прекрасная Шейла», — подписал свою публикацию артист, а поклонники от души посмеялись над его трогательным снимком, сравнив его семнадцатилетнего с милым медвежонком, который силится выглядеть старше и серьезнее, чем есть.

«Это же губернатор Московской Области! Не иначе» «На медвежонка похож» «Вообще не узнать! Такой забавный и серьезный» «Смешной медвежонок» «Какой молоденький! И уже такой деловой» «Эмин, ты ли это? Тебе тут сколько? Такой смешной в этом костюме» «В школу, как на праздник — одет с иголочки» «Джентльмен на все времена! Улыбнуло фото» «Такой деловой и в то же время смешной!» «Пробор — это конечно… не знаю почему, но я про Винни-Пуха вспомнила сейчас» «Какая прелесть! Молоденький… Эмин, как тот коньяк с годами все лучше!» Отметим, что Эмин редко делится в своем микроблоге личными снимками из семейного архива. По крайней мере, таким молодым его поклонники еще не видели. А вот снимок без ставшей уже привычной щетины артист публиковал в конце прошлого года.