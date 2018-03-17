В Новом Уренгое инвалиды спасают от одиночества друг друга и побеждают

Когда тяжелая травма приковала к постели Любовь Никитину из Нового Уренгоя, мало кто верил, что женщина поднимется… А она не только выкарабкалась. Но и возглавила общественную организацию «Новоуренгойское городское общество инвалидов», которая теперь помогает другим не чувствовать себя одинокими и забытыми.

— Для нас, инвалидов, важно быть услышанными, — говорит Любовь Валентиновна, возглавляющая Новоуренгойское городское общество инвалидов с 2010 года. — А кто лучше нас поймет человека, чьи физические возможности ограничены судьбой или случаем? Вот мы и решили создать волонтерское движение внутри нашей организации.

Собрались и постановили — помогать тем, кому еще труднее, хуже физически и морально. Любовь Валентиновна подчеркивает, что все стремления добровольцев идут от сердца.

— Не секрет, что для многих общение с людьми с ограниченными возможностями становится настоящим испытанием, — признает председатель общества. — Люди боятся задеть их неосторожным словом, взглядом. А мы такие же, поэтому общаться и открываться друг другу легче…

Случай с одной подопечной стал горьким уроком. В канун новогодних праздников волонтеры вместе с членами добровольческого движения школьников отправились вручить подарки девушке, страдающей детским церебральным параличом.

— Один из мальчиков не выдержал и ушел, — вспоминает женщина. — Потом признался, что не смог перенести ее вида… В таких ситуациях значение нашего добровольчества становится особенно актуальным.

Волонтеры, кто поактивнее и подвижнее, поддерживают не только словом. Например, разносят хлеб, который безвозмездно отдает местный хлебозавод. Даже в праздничные дни общественники помнят о подопечных.

— Для них закупаются продуктовые наборы, которые разносим по домам, в больницу. По возможности поддерживаем малообеспеченные семьи и одиноких людей, — продолжает Любовь Никитина.

Полностью одиноких людей, стариков инвалиды тоже взяли под свою защиту. Например, более двух лет ухаживали члены общества за семьей инвалида Юрия Тепенькова. Чета осталась без поддержки: сын был в тюрьме, а затем умер.

— Мы помогли пенсионеру получить хорошую коляску, за счет спонсоров купили тонометр, постельное белье, — рассказывает председатель. — Он всегда так нас ждал, что даже день рождения не хотел без своих помощников отмечать.

Осенью мужчина ушел из жизни. Супругу, которая осталась совсем одна, продолжают навещать…

Любовь Валентиновна говорит, что в перспективе общество намерено охватить ветеранов и тружеников тыла. Впереди много работы по трудоустройству инвалидов. О том, как налаживать волонтерскую работу и все успевать, собеседница расскажет в окружном центре на конкурсе «Доброволец года — 2018».