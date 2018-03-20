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Принц Гарри и его невеста стали ближе к бомжам
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Принц Гарри и его невеста стали ближе к бомжам 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Принц Гарри и его невеста Меган Маркл запланировали выпуск сувенирной продукции, чтобы собрать средства для бездомных Виндзора. Об этом сообщает Daily Mail.
Некоммерческий бренд For Richer, For Poorer разработал эксклюзивные кружки, футболки и тарелки ко дню королевской свадьбы.
Акцию решили устроить после скандала из-за предложения полиции убрать всех бомжей с улиц Виндзора перед церемонией.
Сувениры будут продаваться по цене от 13 до 55 долларов.
Кроме того, будет выпущена особая подарочная тарелка стоимостью около семи тысяч долларов. Планируется, что средства от ее продажи покроют все расходы, связанные с годовой арендой жилья для одного бездомного.
Принц Гарри и Меган Маркл обручились в ноябре 2017 года. Их свадьба назначена на 19 мая 2018-го.
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