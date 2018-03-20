Скандал в британском королевском семействе!

Меган Маркл, которая совсем скоро должна стать законной супругой принца Гарри , попала в крайне неприятную историю. Хакеры, взломавшие ее архив, выложили в Сеть видео и серию снимков, на которых фигурирует почти голая невеста принца.

Формально, Меган засняли не совсем обнаженной — на ней есть крохотные плавки-бикини. Но бюст будущей принцессы можно разглядеть во всей красе. И, что хуже всего, на одном из кадров на ее руке красуется этнический браслетик — тот самый, что подарил ей в 2016-м принц Гарри. Это означает, что рискованная съемка была сделана не когда-то давным-давно, а уже после того, как принц начал встречаться с Меган!

Кадры произвели громкий скандал, и Букингемский дворец уже отреагировал на происшедшее. Официальный представитель королевского двора заявил, что считает представленные фото— и киноматериалы грубой подделкой и сообщил, что против сайта, разместившего кадры, компрометирующие честь невесты принца, возбуждено уголовное дело.

Говорят, королева Елизавета разгневана скандалом, разразившимся всего за 2 месяца до свадьбы ее внука. Но больше всего возмущен сам Гарри, который клянется разобраться с обидчиками и защитить свою любимую. По одной из версий, перехваченные материалы — вовсе не доказательство ненадлежащего поведения Меган. Кто-то считает, что съемка предназначалась самому Гарри, чтобы он не так скучал по своей любимой — в то время, что они были вынуждены проводить врозь, по разные стороны океана.

Напомним, по иронии судьбы принц только на днях сообщил, что не будет подписывать с Маркл брачный контракт, поскольку уверен в ней на 100 процентов. «Мы теперь вместе навсегда, мы будем неразлучны до конца наших жизней!» — объявил Гарри. И уточнил, что Меган рассказала ему о себе все, и теперь никакие сплетни о ее прошлом не смогут разрушить их отношения…