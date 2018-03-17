5 российских знаменитостей с пышными формами, которых считают красивее худых

Кто сказал, что в современном мире шоу-бизнеса нужно иметь худое тело, затянутое в облегающую одежду? Эти российские знаменитости доказывают, что главная составляющая успеха — это не параметры 90-60-90, а талант и харизматичность. Более того, кое-кто из них, обладая аппетитной фигурой, является настоящим секс-символом страны!

Екатерина Скулкина Харизматичной участнице шоу Comedy Woman Екатерине Скулкиной пышные формы не помешали стать знаменитой на всю страну. Более того, артистка встретила свою любовь, вышла замуж и родила ребенка. Правда, в 2015 году Скулкина решила похудеть. За короткий срок звезда сбросила около 20 килограммов и до сих пор пребывает в неплохой физической форме. Хотя худой Екатерину не назовешь.

Ева Польна Известная солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна в молодости выглядела как тростинка. Но, родив двоих детей, звезда сильно поправилась. Сумев сбросить лишний вес, Ева Польна добилась аппетитных форм. Многие поклонники считают, что нынешняя фигура певицы идет ей намного больше, и на женственное тело смотреть куда приятнее, чем на кости, обтянутые кожей.

Анна Семенович 38-летнюю телеведущую и эстрадную певицу Анну Семенович считают одной из самых сексуальных фигур отечественного шоу-бизнеса. Именно благодаря пышному бюсту и округлым формам звезда неоднократно снималась для мужских журналов «Maxim», «XXL» и других. Более того, именно о шикарной фигуре артистки больше всего любят писать российские СМИ.

Анфиса Чехова Еще один секс-символ России — Анфиса Чехова — сводит с ума сильную половину человечества именно аппетитными формами. 40-летняя телеведущая при росте 164 сантиметра весит около 60 килограммов. Анфиса не скрывает, что в подростковом возрасте считала себя толстой и сильно комплексовала по этому поводу. Сегодня же похудевшая звезда довольна своим телом и гордится выдающимися формами.