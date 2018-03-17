Битва за новый мир. Смогут ли миллиардеры из IKEA осчастливить человечество

Шведская компания IKEA сделала себе имя благодаря дешевой мебели для самостоятельной сборки. Едва ли это можно назвать прекрасным примером устойчивого развития. Тем не менее, сейчас мировой гигант по производству и продаже мебели, годовой доход которого составляет €35 млрд, активно занимается продвижением новаторских «зеленых» концепций с помощью своей инновационной лаборатории Space10, расположенной в Копенгагене.

Глава лаборатории Space10 Карла Камилла Йорт называет концепцию будущего, продвигаемую компаниями Кремниевой долины, несколько «разрозненной». С этим утверждением, пожалуй, можно поспорить. По ее мнению, это будет мир, в котором будут царить технологии и зачастую будут упускаться из виду основные человеческие потребности. В интервью Forbes Карла Йорт заявила: «Я беспокоюсь о том, что мы все будем жить в мире Илона Маска и его машин Tesla. Если мы будем производить все вещи только из стекла и пластика, это повлияет на наше эмоциональное состояние».

Вместо этого, в лаборатории Space10 изучают альтернативы так называемой американской мечте. IKEA поддерживает проекты лаборатории в области социальному сосуществования, проекты по развитию устойчивых продовольственных систем и интерфейсов, нацеленных на человека, а не на технологии, а также по созданию новой эпохи. Карла Камилла Йорт спрашивает: «Что приятнее — коснуться куска пластмассы или же куска дерева?».

Проектируя лучшее будущее

Карла Йорт создала лабораторию Space10 в 2015 году, после того, как генеральный директор компании IKEA Торбьорн Лёф рассказал ей, что хочет построить лучшее будущее. Сейчас ее команда (более 20 постоянных работников) реализует широкомасштабный ряд проектов, полностью спонсируемых IKEA. В основе многих из них лежит концепция устойчивого развития. Однако, эти проекты также гарантируют, что технологии служат на благо всему человечеству, а не парочке крупных игроков, которые превращают нас в «зависимых от компьюетров зомби». Эти проекты были представлены в таких городах, как Шанхай, Лондон, Нью-Йорк и Барселона. «Сейчас слишком много внимания уделяется бизнес-потенциалу цифровых технологий, а не тому, как можно было бы изменить мир к лучшему», — заявляет Карла Йорт.

Невероятные «зеленые» проекты

Одним из самых любимых проектов Йорт является Growroom, круглая деревянная беседка, в которой можно в домашних условиях выращивать овощи или фрукты. Чертежи конструкции были размещены в открытом доступе в интернете. Поэтому любой сможет собрать этот «портативный сад» дома. По состоянию на сегодняшний день чертежи Growroom были скачаны более, чем 20,000 раз. «Этот проект показал всю силу „нескучного“ подхода к научным исследованиям. Но это не ключ к решению проблемы. Это лишь начало дискуссии и дебатов», — говорит Йорт о проекте Growroom.

Еще один «зеленый» проект под названием Sprout занимается передовыми технологиями. Благодаря Sprout у людей появится шанс поговорить с растениями. «Вы сможете поговорить с растениями, а они, в свою очередь, даже смогут сказать, в чем именно они нуждаются, будь то изменение уровня кислотности, питания или освещения», — объясняет Йорт. CEO лабораториии Space10 надеется, что такие проекты, как Sprout помогут изменить как индустрию сельского хозяйства, так и то, чему мы учим наших детей, когда речь идет о еде.

Постройка новой жилплощади

С недавних пор лаборатория Space10 также занимается исследованием того, как совместно используемое рабочее пространство помогает вести более счастливую и социально активную жизнь. «IKEA владеет большой риэлтерской компанией и сейчас планирует начать работы по строительству жилых комплексов», — рассказывает Йорт. «У нас есть отличная возможность действительно претворить этот проект в жизнь в обозримом будущем». (Берегитесь, офисы для коворкинга от WeWork!)

Совместно с первопроходцем в области fab lab проектов Томасом Диасом лаборатория Space10 работает над превращением района Побленоу в Барселоне, в котором уже созданы десятки площадок для коворкинга, в первый fab lab город в мире. «Мы пытаемся понять, как нам избавиться от линейной модели „возьми, сделай и выброси“ и полностью изменить рабочую модель компании IKEA», — говорит Йорт. Просто представьте, как в будущем детали для шкафа из IKEA будут изготавливаться для вас в fab lab мастерской неподалеку от вашего дома.

Изменение бизнес-модели IKEA в лучшую сторону

Приложение IKEA’s Place — это, наверное, самый рентабельный проект, над которым работает лаборатория Space10. Оно использует технологии дополненной реальности, чтобы показать, как товары, производимые IKEA, будут выглядеть у вас дома. Но и другие проекты Space10, например, «умный» салат-бар Lokal или же «фрикадельки будущего», сделанные из выращенных в лаборатории говядины, водорослей или жуков, вскоре могут начать появляться в магазинах IKEA. Кроме того, лаборатория Space10 вполне может повлиять на совет по инвестициям компании IKEA. Так, например, компания недавно стала инвестором AeroFarms, одной из самых больших вертикальных ферм в мире.

Безусловно, тяжело не остаться под впечатлением от разрабатываемого Илоном Маском проекта вакуумного поезда Hyperloop или же от беспилотных автомобилей и умных домов. Но Карла Йорт в чем-то тоже права: «Самым важным для людей является человеческое общение: когда мы, например, спрашиваем друг друга, что нам важно и что именно делает нас счастливыми». Таким образом, сегодня компания IKEA не только помогает миллиардам людей обставить квартиры мебелью. IKEA помогает построить лучший мир.

Перевод Полины Шеноевой