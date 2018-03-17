Юлия Самойлова: Моя песня для «Евровидения-2018» — со стержнем

Для Юлии Самойловой наступила горячая пора. Сейчас девушка активно готовится к предстоящему Евровидению, которое пройдет в Лиссабоне. О том, как настраивается на участие в главном конкурсе своей жизни, девушка рассказала нашим корреспондентам.

Уже известно, что Юля выступит в первой половине второго полуфинала. Вместе с ней за путевку в финал будут соревноваться исполнители из Грузии, Латвии и Молдавии. Самойлова уже представила песню. Артистка выступит на Евровидении с хитом, название которого в переводе звучит как «Я не сломаюсь».

— Моя песня — среднетемповая, — делится своими секретами звезда. — Она обо мне. Это не столько женская баллада, сколько песня со стержнем. Как перед любым конкурсом, у меня есть мандраж, хочется все сделать на высшем уровне. На всякий случай возьму с собой на Евровидение успокоительное. Раньше не пила ничего перед выходом на сцену. Потому что считаю: если артист не переживает перед выступлением, значит, что-то не то. Значит, в нем что-то умерло.

Номер для конкурса Самойлова уже подготовила. Сейчас звезда почти каждый день ездит на репетиции.

— Не готов пока только мой наряд, в котором буду выступать, — продолжает артистка. — Его шьют дизайнеры специально для меня, под заказ. Платье должно быть роскошным!

Выступать на конкурсах Юле не привыкать. В свое время она активно участвовала в разных шоу. До сих пор вспоминает свое участие в шоу «Фактор А». Там ее впервые увидела Алла Пугачева

С Примадонной Юля находится до сих пор в приятельских отношениях и называет ее своим гуру.

— Пока с Аллой Борисовной еще не созванивались, но перед Евровидением, думаю, мы обязательно поговорим, — продолжает артистка. — Надо будет попросить у нее совета. Они всегда мне очень помогают.

На конкурс Юля отправится с внушительной группой поддержки. Среди них будет и ее супруг Алексей. С ним Юля познакомилась много лет назад в интернете. Звезда до сих пор вспоминает, что парень ей сначала не приглянулся.

— Он начал мне писать, но я его игнорировала, — вспоминает звезда. — Даже когда увиделись, подумала, что останемся только друзьями. Он мне показался слишком мягким!

Но своим отношением он смог добиться от Самойловой взаимности. Сейчас они не расстаются. Звездную супругу Алексей сопровождает на всех мероприятиях. Кстати, с мужем артистка до сих пор скитается по съемным квартирам. Девушка призналась нам, что на свое жилье еще не заработала.

— Мы снимаем квартиру не в центре Москвы, — говорит артистка. — Но хозяева у нас хорошие. Они знают, что я певица. Конечно, мы с мужем думаем о собственном жилье. Но пока не получается. Квартиры в Москве слишком дорогие.

Не исключено, что приобрести квартиру Юля сможет уже в ближайшее время. Как показывает практика, после Евровидения гонорары знаменитостей вырастают в несколько раз.