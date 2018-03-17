Художница превращается в фантастические существа

Мирьяна Кика Милошевич прославилась оптическими иллюзиями, для которых она использует собственное тело.

В наше время всё больше художников увлекаются боди-артом, ведь хотя такой вид творчества и недолговечен, он открывает огромные просторы для воображения.

Вот и, которая в своё время начала с обычных экспериментов с макияжем и гримом, теперь умеет творить настоящие чудеса.

В качестве холста художница использует собственное тело, и те оптические иллюзии, которые она на нём создаёт, надолго приковывают взгляд зрителей.

Помимо того, что Марьяна щедро делится фотографиями с почитателями своего таланта, она ещё периодически выкладывает в интернет видеоролики, в которых описывается процесс превращения женщины в самых разных фантастических существ.