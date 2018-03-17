«От любви к женщине родилось все прекрасное на земле». Максим Горький и его музы

Максим Горький и его музыВеликий русский писатель и драматург Максим Горький известен не только бессмертными и гениальными литературными произведениями, но и своими любовными похождениями.

«Нижегородская правда» вспоминает о самых ярких «любовных историях» Максима Горького. Мария Басаргина.

В 1888 году 20-летний Алексей Пешков приехал работать весовщиком на железнодорожную станцию «Крутая». Начальником станции был Захар Ефимович Басаргин. Вскоре после приезда молодой писатель (хотя в то время Горький еще не был писателем) познакомился с семьей Басаргиных и стал вхож в их дом. Здесь он и встретил свою первую любовь, младшую дочь Захара Басаргина — Марию.

Горький сразу влюбился в молодую красавицу, читал ей Пушкина и Тургенева вслух. Однако, посвататься к дочери начальника станции ему не удалось. Басаргин отказал писателю, посоветовав Горькому найти жену «сообразно со своим образом жизни». Алексей Пешков был революционно настроенным молодым человеком и его взгляды семья Басаргиных не разделяла. Ольга Каминская (Каменская).

В 1889 году Максим Горький знакомится с Ольгой Каминской. Женщина была старше писателя почти на 10 лет, к тому же состояла в браке. Горький влюбился в Каминскую, но она не была готова оставить мужа ради писателя. Однако, спустя несколько лет, Ольга приехала в Нижний Новгород с дочерью от первого брака. Горький с Каминской стали жить в гражданском браке. Писатель посвятил гражданской жене автобиографический рассказ «О первой любви».

«Знакомство с богемой и эмигрантами, связь с одним из них, затем полукочевая, полуголодная жизнь в подвалах и на чердаках Парижа, Петербурга, Вены, — все это сделало институтку человеком забавно спутанным, на редкость интересным. Легкая, бойкая, точно синица, она смотрела на жизнь и людей с острым любопытством умного подростка, задорно распевала французские песенки, красиво курила папиросы, искусно рисовала, недурно играла на сцене, умела ловко шить платья, делать шляпы», — так описывает Горький свою возлюбленную в автобиографическом рассказе.

Их брак был недолгим, спустя два года они расстались. Екатерина Волжина (Пешкова).

Со своей будущей законной супругой Максим Горький познакомился в редакции «Самарской газеты», где Екатерина Волжина работала корректором. В 1896 году они обвенчались. Их брак тоже оказалась недолгим, через восемь лет они расстались, но на протяжении всей жизни поддерживали добрые отношения друг с другом. Екатерина Пешкова была единственной официальной женой Горького. У них было двое детей, Максим и Катя. Мария Андреева

С Марией Андреевой Горький познакомился в Севастополе, на гастролях Московского художественного театра. Андреева играла на сцене театра, была настоящей светской львицей. Ей восхищались, ее боготворили сотни мужчин. А познакомил писателя с актрисой сам Антон Павлович Чехов

Ради любви, Горький и Андреева оставили свои семьи и стали жить вместе. В начале 1906 года писатель был вынужден эмигрировать в Италию, Андреевой пришлось оставить сцену. Супруги активно занимались общественной деятельностью, однако их политические взгляды расходились. Андреева боготворила персону Ленина. Горький, напротив, критично относился к деятельности «вождя».

В 1913 году супруги вернулись в Россию после объявления амнистии. Горький с Андреевой остановились в Санкт-Петербурге. В соседней комнате с писателем поселилась Мария Закрев­ская-Будберг. Мария Закревская-Бенкендорф-Будберг.

Последняя любовь великого писателя была той еще «штучкой». Ходили слухи, что Будберг была английской или немецкой шпионкой, слыла двойным агентом НКВД, была любовницей английского писателя Герберта Уэллса . Когда Мария познакомилась с Горьким, писателю было 58 лет, а Будберг — всего 28. Уже немолодой писатель воспылал любовью к девушке и вскоре они сошлись.

Есть версия, что Будберг с Горьким познакомил Корней Чуковский , порекомендовав Марию писателю на должность литературного секретаря и переводчика.

Максим Горький прожил с Марией Закревской-Будберг 16 лет вплоть до самой смерти в 1936 году.

Горький называл Будберг «железной женщиной» и посвятил ей роман «Жизнь Клима Самгина».