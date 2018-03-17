Нобелевские лауреаты: Пауль Каррер. И снова витамины

Он занимался сахарами, красителями, аминокислотами и белками, учился у двух Нобелевских лауреатов и стал заменой каждому из них — таков новый герой рубрики «Как получить Нобелевку».

Пауль Каррер

Родился 21 апреля 1889 года, Москва, Российская Империя

Умер 18 июня 1971 года, Цюрих, Швейцария

Нобелевская премия по химии 1937 года (1/2 премии, совместно с Уолтером Хоуорсом). Формулировка Нобелевского комитета : «За исследование каротиноидов и флавинов, а также за изучение витаминов А и В2 (for his investigations on carotenoids, flavins and vitamins A and B2)»

Вообще-то удивительно, что в списке Нобелевских лауреатов-наших соотечественников никогда не называли одного из нобелиатов-химиков 1937 года. Но факт остается фактом: малой родиной Пауля Каррера, одного из самых выдающихся химиков-органиков первой половины ХХ века стала Москва. Именно здесь работали его родители. Точнее, отец, тоже Пауль Каррер, который работал в Москве стоматологом. 21 апреля 1889 года у Пауля Каррера-старшего и Джулии Лерх, происходивших из кантона Аргау в Швейцарии, родился первенец, которого в честь отца назвали Паулем.

Вряд ли Каррер запомнил Москву своего детства — в возрасте трех лет его семья вернулась в Швейцарию, но не на родину, а в Эрленбах близ Цюриха, где тоже прожила около трех лет. А вот потом переехали в родной кантон, где стали жить недалеко от Арау, столицы кантона Аргау.

В этом кантоне прошла всё детство и начало юности Каррера. Начальная школа в коммуне Мериен, средняя (грамматическая) — в Ленцбурге, и гимназия старших классов — в самом Арау. Как пишут биографы Каррера, девизом гимназии было «Изучай, думай, потом говори». Этот девиз Каррер взял в качестве жизненного принципа. Ну или по крайней мере — принципа своей научной работы.

В 1908 году он поступил в Цюрихский университет, где начал учиться химии. И уже здесь он встал на самую, пожалуй, распространенную траекторию в карьере будущих нобелевских лауреатов. Очень, очень часто случается так, что если ты что-либо представляешь из себя в научном плане и ты ученик Нобелевского лауреата (или просто выдающегося ученого, который потом станет нобелиатом), то твои шансы на премию заметно повышаются. Карреру повезло: он стал учеником сразу двух великих химиков, лауреатов премии по химии и по физиологии или медицине. Первым на его пути встретился Альфред Вернер, создатель координационной химии и будущий лауреат премии по химии 1913 года.

Свою диссертацию PhD Каррер сделал у Вернера всего за шесть семестров, занимаясь химией комплексных соединений кобальта. Так что за три года наш герой не просто окончил университет, но и стал заметным ученым. И Вернер взял таланта к себе ассистентом, поручив ему самостоятельную работу — изучение органических соединений мышьяка. «Перескочив» из химии координационных соединений в органику, Каррер успешно сначала получил новые мышьяксодержащие красители, запатентовал их синтез, а затем… А затем его заметил другой — уже действующий Нобелевский лауреат, по физиологии или медицине, получивший премию за работы по иммунитету, но, пожалуй, еще более знаменитый своим «препаратом 606», сальварсаном для лечения сифилиса. Да, речь идет о Пауле Эрлихе.

Естественно, один мышьякоорганик не мог не заметить другого мышьякоорганика. И достаточно быстро Каррер стал ассистентом в знаменитом George Speyer House во Франкфурте-на-Майне. Под руководством Эрлиха он сделал много работ по химии сальварсана: вещество-то Эрлих открыл, и прекрасно начал им лечить сифилис, но знания его (препарата 606) химии оставались обрывочными.

Правда, началась война, и Каррер немного повоевал в качестве артиллерийского офицера швейцарской армии, но в 1915 году Эрлих заболел и умер… И 26-летний молодой специалист возглавил химическое направление в George Speyer House. Правда, замещал своего второго учителя он недолго: в 1918 году его пригласили в родной Цюрихский университет на должность адьюнкт-профессора, а через год умер и первый учитель — Альфред Вернер. В свои 30 лет Пауль Каррер стал директором Химического института при университете. Забегая вперед скажем, что он останется в университете на руководящих должностях ровно четыре десятка лет: с 1950 по 1952 год Каррер даже был ректором, а когда ему исполнилось 70, он ушел с поста директора института.

И все эти годы Пауль Каррер занимался органическим синтезом, синтезируя, изучая, модифицируя десятки и сотни соединений. В химии сахаров и углеводов, аминокислот и белков очень много страниц, написанных рукой Каррера (например, превращение L-аминокислот в D-аминокислоты — то есть вальденовское обращение «левых» в «правые», или открытие известного потом белка-яда рицина).

Но Нобелевская премия досталась Карреру за изучение большой группы соединений, работать с которыми наш герой начал в 1927 году — параллельно с группой немца Рихарда Куна (о нем мы поговорим, когда речь дойдет до Нобелевской премии по химии 1938 года). Соревнование по изучению природных красителей и антиоксидантов, каротиноидов, привело Пауля Каррера к открытию того, что бета-каротин представляет собой предшественник витамина А, первым в мире описав молекулярную структуру витамина. А дальше нашего героя «занесло» в химию витаминов. Из сотни тонн (!) сыворотки он смог выделить новый витамин, который получил название лактофлавин. Сегодня мы знаем его, как витамин B2 или рибофлавин.

Эти работы и стали главной причиной того, что Каррер, в общей сложности номинировавшийся на премию 28 раз, разделил награду с Уолтером Хоуорсом, который синтезировал витамин С. Но и после премии, кстати, Каррер не оставил витаминной темы: в 1938 году он синтезировал витамин Е, а уже после войны — витамин К1. Неплохо для одного человека, пусть и прожившего очень долгую и благополучную жизнь.

… Во время презентации нобелевских лауреатов в своей ответной речи Каррер говорил не о себе и своем открытии. Он отдал должное своим учителям — Альфреду Вернеру и Паулю Эрлиху, некогда тоже произносившим торжественные речи на Нобелевском банкете в качестве лауреатов, каждого из которых он однажды заменил.

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