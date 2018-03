Нобелевские лауреаты: Пауль Каррер. И снова витамины 

Он занимался сахарами, красителями, аминокислотами и белками, учился у двух Нобелевских лауреатов и стал заменой каждому из них — таков новый герой рубрики «Как получить Нобелевку».

Пауль Каррер

Родился 21 апреля 1889 года, Москва, Российская Империя

Умер 18 июня 1971 года, Цюрих, Швейцария

Нобелевская премия по химии 1937 года (1/2 премии, совместно с Уолтером Хоуорсом). Формулировка Нобелевского комитета : «За исследование каротиноидов и флавинов, а также за изучение витаминов А и В2 (for his investigations on carotenoids, flavins and vitamins A and B2)»