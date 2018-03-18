Гвен Стефани бросил ее любовник

На фото: @blakeshelton #countrymusicfreakstour gx Гвен Стефани отчаянно пытается делать вид, что ничего не произошло. По сведениям информатора издания mirror.co.uk, Гвен оставил ее бойфренд, кантри-певец Блейк Шелтон. Однако 48-летняя Стефани продолжает выкладывать на своей страничке в социальной сети старые фото с Шелтоном…

Как рассказала одна из приятельниц Гвен, влюбленные начали ссориться уже давно. Причиной их конфликта стала чрезвычайная популярность Блейка. Фанатки буквально засыпают его своими любовными посланиями и готовы на все, чтобы получить к нему доступ. И, если поверить слухам, то Блейк весьма благосклонно принимает такое отношение, что вызывает неконтролируемую ревность Стефани.

Последней каплей, приведшей к крушению из романа, как рассказала подружка Гвен, стала их недавняя ссора. Стефани, которая сопровождала своего любимого в гастрольном туре Country Freaks Tour, устроила Шелтону очередную сцену ревности, обвинив его в заигрывании с фанатками. Но финал этой ссоры оказался не таким, как обычно, когда оба, «выпустив пар» приходили к примирению. На этот раз Блейк заявил, что с него довольно. Как признался Шелтон, он смертельно устал от бесконечной драмы, которую она разыгрывает. И указал ей на дверь, заявив, что настоятельно просит ее уехать. Так что оставшуюся часть тура он завершает уже один…

Напомним: роман Гвен и Блейка начали встречаться осенью 2015-го, когда певица разводилась со своим супругом Гэвином Россдейлом, с которым прожила в законном браке целых 13 лет, воспитывая троих сыновей. С самого начала роман Стефани и Шелтона был очень публичным: они практически не расставались, все время появлялись вместе, включая официальные мероприятия. Фанаты Гвен ждали, когда же, наконец, Блейк сделает ей предложение. Однако, этого так и не произошло…