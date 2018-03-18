«Не разобрать ваш выверт таза»: Тарзан запутал поклонников снимком без трусов

Эпатажному супругу Наташи Королевой не впервой изумлять публику провокационными кадрами, демонстрируя свое идеальное мускулистое тело. А на днях, желая по особому впечатлить поклонниц, Сергей Глушко по-особому извернулся и напряг свои мышцы, создав настойчивое ощущение, что с ним что-то не так.

Казалось бы, все вокруг прекрасно осведомлены как об особенностях профессии Сергея Глушко, так и о его любви и гордости собственным телом. Мужчина с удовольствием позирует как в одних трусах, так и в более откровенных нарядах, демонстрируя свое накачанное атлетическое тело на зависть другим. И недавний случай не стал исключением — Сергей во всей красе продемонстрировал силу и архитектуру своих мышц бедра, чем, к слову, вверг в смущение многих своих подписчиков.

Поскольку далеко не каждый может наблюдать такое физически-крепкое тело и, честно говоря, крайне малому числу подписчиков приходилось видеть такие интимные места атлетов, вид напряженных мускулов Сергея искренне озадачил публику сети. Немало подписчиц Глушко принялись жадно рассматривать область бедра знаменитости, и высказали наблюдение, что с его телом «что-то не так», поскольку по их мнению нога выглядела «странно».

Некоторые даже предположили, что снимок неудачно отредактировали, настолько невероятным показался им разворот бедра Сергея. «Чей-то я не могу понять, что за нижняя часть тела, бедро или что» «Головоломка. Что есть, что?» «Какие выкрутасы. Не разобрать ваш выверт таза» «Видимо, я тут одна без фантазии. Я не могу сообразить что это в нижней части. Как бы видимо нога, но…» «Это надо же так ногу вывернуть!» «Я вот только чего не понимаю, спереди это что за часть тела?» «Как это Вы так извернулись?» «Извините, моя скудная фантазия не догоняет выверта вашего таза!»

К слову, Сергей Глушко — настоящий мастер интриги и загадок. Так, в честь 8-го марта, атлет сделал необычное поздравление всем женщинам, которое лишь почем зря раззадорило их фантазию.