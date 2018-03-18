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Новосибирцы начали массово делать селфи на выборах ради iPhone
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Новосибирцы начали массово делать селфи на выборах ради iPhone 

ngs.ru 8 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Сегодня, 18 марта, жители Новосибирска активно фотографируются на избирательных участках и выкладывают фото в соцсети, чтобы выиграть гаджеты и велосипеды в конкурсе «Cелфичеллендж2018».
В соцсетях уже появились сотни фотографий с хештегом конкурса.
«Для участия необходимо прийти 18 марта 2018 года на выборы и сфотографироваться в специальной фотозоне, организованной на 220 участках на территории Новосибирска На избирательных участках, где фотозоны нет, можно сделать фото в любом месте в пределах избирательного участка, главное — не мешать другим избирателям и работе членов избирательной комиссии. Своё фото необходимо отметить хештегом #селфичеллендж2018 и выложить в социальную сеть «ВКонтакте» и/или Instagram», — сообщали ранее условия конкурса в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Оценивать фотографии будет жюри, в состав которого вошли олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Минх и известная новосибирская фотохудожница Анна Маслова. Они проследят, чтобы фотографии соответствовали теме, были оригинальными, содержательными. Также при выборе победителей будет учитываться, сколько лайков набрал конкурсант. Отследить результаты конкурса и проголосовать за понравившиеся фотографии можно на сайте селфичеллендж2018.рф.
Объявить победителей организаторы обещают 25 марта.
«Для финалистов конкурса подготовлены ценные подарки: смартфоны Apple iPhone 8, планшеты iPad, часы Apple Watch Series 3, игровые приставки Sony PlayStation4, видеокамеры GoPro, гироскутеры и велосипеды. Всего будет определён 21 победитель», — рассказывали в мэрии.
Сегодня НГС целый день в режиме онлайн следит за тем, как проходят выборы президента в Новосибирске. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00. Кстати, мэр города Анатолий Локоть и врио губернатора Андрей Травников уже это сделали.
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