Новосибирцы начали массово делать селфи на выборах ради iPhone

Сегодня, 18 марта, жители Новосибирска активно фотографируются на избирательных участках и выкладывают фото в соцсети, чтобы выиграть гаджеты и велосипеды в конкурсе «Cелфичеллендж2018».

В соцсетях уже появились сотни фотографий с хештегом конкурса.

«Для участия необходимо прийти 18 марта 2018 года на выборы и сфотографироваться в специальной фотозоне, организованной на 220 участках на территории Новосибирска На избирательных участках, где фотозоны нет, можно сделать фото в любом месте в пределах избирательного участка, главное — не мешать другим избирателям и работе членов избирательной комиссии. Своё фото необходимо отметить хештегом #селфичеллендж2018 и выложить в социальную сеть «ВКонтакте» и/или Instagram», — сообщали ранее условия конкурса в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Оценивать фотографии будет жюри, в состав которого вошли олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Минх и известная новосибирская фотохудожница Анна Маслова. Они проследят, чтобы фотографии соответствовали теме, были оригинальными, содержательными. Также при выборе победителей будет учитываться, сколько лайков набрал конкурсант. Отследить результаты конкурса и проголосовать за понравившиеся фотографии можно на сайте селфичеллендж2018.рф.

Объявить победителей организаторы обещают 25 марта.

«Для финалистов конкурса подготовлены ценные подарки: смартфоны Apple iPhone 8, планшеты iPad, часы Apple Watch Series 3, игровые приставки Sony PlayStation4, видеокамеры GoPro, гироскутеры и велосипеды. Всего будет определён 21 победитель», — рассказывали в мэрии.