Александр Бурков пришел на участок для голосования с женой и сыном-дошкольником

В воскресенье, 18 марта, глава региона вместе с супругой и маленьким сыном пришли на избирательный участок №460, расположенный в омской школе №37. По словам Александра Буркова он голосовал за будущее сына и Омской области: «Мы испокон веков ходили всегда семьей, но с ребенком в первый раз. Сегодня в полном составе вышли и проголосовали. Сын прочитал даже весь перечень кандидатов, и мы приняли решение, за кого голосовать», — сказал врио губернатора.

Глава региона на встрече с журналистами также заметил что, несмотря на юный возраст, его сын прекрасно осознаёт, что сегодня страна выбирает президента России.

Напомним, что в день выборов президента России, открылись 1790 избирательных участков. В том числе 1306 в районах, 451 — в Омске и 33 временных. Отметим, что по состоянию на 1 января нынешнего года в Прииртышье насчитывалось 1 547 017 избирателей.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.