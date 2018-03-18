Жители Ноябрьска завтракают прямо на избирательных участках

Уже ранним утром на всех избирательных участках Ноябрьска появились ароматные витрины со свежей выпечкой и прочими лакомствами.

Кафе «Итальянский дворик обслуживает один из участков.

— Наши повара работают с четырех утра, — говорит руководитель компании „Ника“ Людмила Лишенко. — И это только начало „вахты“. В течение всего дня наши работники будут печь, жарить, варить, в ассортименте кроме выпечки есть шашлыки, колбаски, рулеты. Обычно продукция пользуется спросом.

Бригады школьных столовых тоже не отстают, торговля идет бойко. Кто же устоит против аппетитных горячих пирожков, всевозможных слоек и булочек. В столовой школы № 6 у прилавка уже очередь.

— Такие запахи! Завтрак сегодня можно не готовить, — радуется Тамара Алексеевна, пришедшая на участок одной из первых.