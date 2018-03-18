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Жители Петропавловска-Камчатского съели 160 литров ухи у избирательного участка
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Жители Петропавловска-Камчатского съели 160 литров ухи у избирательного участка 

Дальний Восток 8 часов назад
Фото: Дальний Восток
Более 160 литров бесплатной ухи из свежей камчатской рыбы съели жители Петропавловска— Камчатского, пришедшие на выборы на избирательный участок № 18 в Центре культуры и досуга «Сероглазка». Как сказала заместитель директора учреждения Екатерина Зубенко, суп из 50 кг рыбы закончился за час.
«У нас было 160 литров ухи из 50 кг свежей рыбы — нерки, кеты и горбуши. Нам ее предоставил рыболовецкий колхоз. Уха получилась очень вкусная и граждане управились со всем этим объемом за час», — отметила Зубенко.
«Сероглазка» устроила настоящий праздник избирателям. С 12:00 (03:00 мск) перед зданием началась детская развлекательная программа с ростовыми куклами. А в 15:00 (06:00 мск) действо переместилось в помещение, начался концерт. Уже выступили местные вокально-инструментальные ансамбли, после перерыва подойдет очередь хореографических коллективов.
«В зале всего 350 мест, но их не хватает. Люди стоят и сидят в проходах», — сообщила замдиректора «Сероглазки».
По данным камчатского избиркома на 15:00 (06:00 мск) здесь сделали свой выбор 54,09% избирателей. В 2012 году к этому времени явка здесь составила 46,12%.
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