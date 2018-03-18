Зазвездились: знаменитости, которые ведут себя отвратительно с фанатами и коллегами

Кристиан Бэйл никогда не скрывал, что карьера для него всегда была на первом месте. А вот людей он не слишком уж любит. Поэтому, добившись успеха, актер ограничил общение со всеми, кто не равен ему по статусу и уровню достижений. Коллеги Бэйла по съемочной площадке жалуются, что он не общается с ними в перерывах между дублями, предпочитая проводить время в своем фургоне.

О скандальных выходках Гвинет на съемках ходят легенды. Но в хейт-лист Голливуда ее включили даже не за это. Став популярной, Пэлтроу решила, что всем важно ее мнение по любому вопросу и во многих интервью стала критически высказываться о работе своих коллег и не только.

«Вот смотрю я на Риз Уизерспун и думаю — да, она такая милая, но, боже, снова романтическая комедия? Зачем ей эти глупые романтические комедии? Хотя, конечно, все это ради денег и статуса», — заявила актриса в разговоре с журналистами и сразу нажила себе врагов в лице Риз и ее знаменитых друзей. А уже в другом интервью Гвинет заявила, что быть актрисой куда сложнее, чем простой женщиной-матерью, которая работает на обычной работе и пытается заниматься семьей. Ой, ну действительно, куда уж нам, простым женщинам.

Познакомившись со своим пастором, Джастин стал вести себя куда приличнее, но все мы помним его драки с фанатами, папарацци и даже с Орландо Блумом. Кажется, слава слишком быстро обрушилась на Бибера, и он далеко не сразу понял, что делать с такой огромной популярностью. Да и фанаты зачастую вели себя как одержимые.

С виду Джей Ло кажется милой и дружелюбной, но как бы не так. Коллеги говорят, что Джен давно «словила звезду» и теперь ведет себя с ними и со всеми окружающими как дива. Певица крайне высокомерна с ассистентами, помощниками и обслуживающим персоналом, а еще склонна оценивать людей по уровню их достатка. Неужели и правда так? Мы отказываемся верить!

Если бы Эдвард Нортон родился женщиной, его бы наверняка окрестили главной стервой Голливуда. По словам режиссеров, он один из самых бескомпромиссных и своенравных актеров из всех, с которыми им приходилось работать.

Однажды, чтобы уговорить Нортона сняться в картине «Ограбление по-итальянски», продюсеры прислали ему в подарок MINI Cooper. Этот жест настолько выбесил актера, что он отправил машину обратно, прикрепив к лобовому стеклу записку со следующим текстом: «Пожалуйста, подарите ее тому, кто вам действительно нравится и кому действительно нравитесь вы». Хмм… зато честно.