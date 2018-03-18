Обзор кожаных кедов Xiaomi. Крутые или зашквар?

Обзор кожаных кедов Xiaomi. Крутые или зашквар?Xiaomi делает не только крутые смартфоны. Помните, я рассказывал про беговые кроссовки Xiaomi/Li-Ning (обзор)? До сих пор ношу. Другая модель, Xiaomi/Mijia (еще один обзор) оказалась даже интереснее.

Первую я ношу с момента покупки зимой и летом: в холод в качестве офисной, а когда тепло и сухо — в качестве основной. Очень удобные кроссовки.

Путь самурая

Для более строгого стиля Xiaomi выпустила пару имиджевых кожаных кед Xiaomi FreeTie Lace Up за 49 долларов. «Умные», подключаются к смартфону, с удобной колодкой. И сделаны с учетом прошлого опыта.

ВНИМАНИЕ. Хотя официально Lace Up анонсировались Xiaomi, коллаборация была расторгнута после выпуска первых партий. Никаких упоминаний о Xiaomi сейчас нет — ни на коробке, ни на самой обуви. И все равно эта обувь продается в официальных Xiaomi Store.

Впрочем, для Xiaomi это не в первой: первые модели умных кроссовок Xiaomi/Li-Ning тоже еще существуют в продаже под вторым названием. Аналогично собственный путь после активной поддержки выбрал стартап по производству видеокамер Yi.

Тем не менее, «Xiaomi» FreeTie Lace Up изначально создана для совместной работы с умным шагомером Mijia. И эта возможность никуда не пропала.

Шагомер в обуви что-то вроде красивого ярлыка. Он есть, это круто — но никакой реальной пользы это не приносит.

Куда важнее, что FreeTie Lace Up — очень неплохая обувь с адекватной ценой.

Настоящая китайская мануфуктура

FreeTie выпускает Lace Up только 2 цветов: полностью белые и черные с белой подошвой. Скромный выбор решений обусловлен формой. FreeTie Lace Up — классические, я бы сказал, олдскульные, кеды из кожи.

А натуральная кожа лучше всего красится в черный, белый и рыжий — но кеды телесных оттенков никому не нужны. А другие цвета быстро вытираются, требуют специальных средств ухода и при старении выглядят хуже, чем черно-белые варианты обувь.

Черные и белые кеды — классический выбор под джинсы, брюки. Можно даже с костюмом носить.

Основной материал FreeTie Lace Up — достаточно тонко выделанная кожа. Не итальянская, но и не «прессовка». Точно не кожзам, не горит и не плавится.

Подкладка — из необработанной кожи. Задняя часть и горловина каждого ботинка дополнительно усилена плотно набитым задником из обработанной кожи. Язычок усилен, но без наполнения. Дополнительный слой есть и на пятке.

Нос без прошивки, цельный. Хорошо это или плохо — решает каждый. Но такая модель подойдет к любой одежде. Спортивной обувью FreeTie Lace Up назвать язык не поворачивается.

Подошва FreeTie Lace Up приклеена, снаружи прошивки нет. Несколько попыток оторвать не увенчались успехом, так что можно рассчитывать как минимум на пару сезонов. О результатах длительного тестирования мы еще расскажем на страницах нашего сайта.

Выделка кожи такова, что для Lace Up в наших широтах потребуется обработка. При низких температурах — хотя бы воск, или жирный крем (который превосходно впитывается). Кстати, косвенно о материале говорят результаты чистки: крем и полировка работают, кеды начинают сиять как сапоги на параде.

Качество во всем

Не все кеды приятно носить. Но FreeTie уделила достаточно внимания удобству носки своих Lace Up, чем, по всей видимости, и привлекла руководство Xiaomi к совместному «творчеству».

Неплохо продумана вентиляция. В нижней части, с внутренней стороны — 2 вентиляционных отверстия с металлическим ободом. Дополнительная, не сквозная вентиляция находится на самом видном месте, и совмещает свою роль с чисто декоративной.

Еще лучше обстоят дела с размерным рядом. Например, все Li-Ning пошиты на узкую ногу, и прилично маломерят (наш обзор) для привычных к классической обуви. С FreeTie Lace Up все ровно наоборот — подъем высокий, колодка — на полную ногу.

Высоты для пальцев хватает с лихвой, да и вся посадка достаточно свободная. Очень комфортная модель, особенно если сравнивать с вереницей предлагаемого в российских магазинах. Даже Converce дают меньший запас по высоте носа.

Шнуровка спроектирована правильно, так что при необходимости упомянутый запас по высоте не помешает. Нога фиксируется плотно и аккуратно.

Подошва мягкая, пластичная, с воздушными подушками внутри (так обеспечивается «ортопедический» комфорт). Стелька — тоже ортопедическая, с подкладом.

Вся видимая толщина — именно подошва. Гнется превосходно, амортизирует — еще лучше. толщина достаточна для того, чтобы не промочить осенью ноги на мокром асфальте. По лужам пройти можно — но очень осторожно, помня о вентиляции.

Ум, честь и совесть Xiaomi

Хотя FreeTie Lace Up тоже могут использовать шагомер Mijia (как в комплекте Mijia Smart Shoes), компания вспомнила об этом только на старте. Почему?

Lace Up продаются без шагомера. Под каждой стелькой прячется пластиковый контейнер с пенополиуретановой вставкой. Вынул, поставил шагомер, закрыл стелькой. Не ощущается, и можно выбрать — в каком ботинке будет удобнее. Нужен только один.

Благодаря сменному аккумулятору, можно переставлять из одних кроссовок в другие по необходимости.

Где взять шагомер? Купить отдельно. Или вынуть из Mijia Smart Shoes.

Шагомер Mijia Smart Shoes подключается к приложению Mi Fit, интегрируется с экосистемой Xiaomi и заменяет/уточняет показания Mi Band при ходьбе или на тренировках. Возможности минимальны: измерение шагов и коррекция данных от других фитнес-аксессуаров компании.

Удобные, как тапочки; прочные, как Grinders

Почему я в очередной раз купил обувь Xiaomi? Конечно, чтобы попробовать и рассказать читателям. Но на удивление, в очередной раз Xiaomi доказала состоятельность своих продуктов.

Стоимость Lace Up — всего 49 долларов. В 2018 году за пару отличной кожаной демисезонной обуви для температуры от −5 до +20 градусов (в зависимости от сценария использования) это совсем немного.

Конечно, живя в мегаполисе, за 50 долларов можно приобрести обувь более именитых брендов на распродаже. В моей «глубинке» за стоимость Xiaomi FreeTie Lace Up можно купить только Demix из Decatlon. О коже с таким ценником можно даже не вспоминать.

Плюсы Xiaomi FreeTie Lace Up удобная колодка на широкую ногу,

высокий подъем,

честные полномерные размеры,

неплохое качество материалов,

хороший пошив,

стильный классический внешний вид,

возможность установить шагомер Mijia,

низкая цена.

Минусы Xiaomi FreeTie Lace Up отсутствие шагомера в комплекте,

цена может показаться (!) высокой при первом знакомстве с Xiaomi,

вентиляция у подошвы,

мало цветов — черный и белый.

Какой итог? Я знаю, в какой обуви проведу эту весну и осень (а лето — в других Xiaomi). Уверен, что не подведет. Удобно уже сейчас.