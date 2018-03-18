«Алые паруса» и «Авиатор»: самые популярные библиотечные книги февраля

Взрослые продолжают брать в библиотеках громкие новинки художественной литературы вроде «Заххока», «Патриота» и «Авиатора», вошедшие в рейтинг предпочтений и в январе, а у юных читателей в фаворе книжки, проверенные временем: «Приключения Тома Сойера», «Витя Малеев в школе и дома» и «Денискины рассказы».

Что выбирают взрослые: «Неизвестность», «Город Брежнев» и «Тайный год»

«Город Брежнев» Шамиля Идиатуллина

Тринадцатилетний Артур, главный герой романа, живет полной жизнью подростка 1980-х: поет песни под гитару в подъезде, ходит на дискотеки, хочет научиться запрещенному карате и не хочет ехать в пионерский лагерь. Но именно там он найдет первую любовь. Эта встреча изменит жизнь Артура, его родителей и друзей.

Автор книги — журналист Шамиль Идиатуллин. Он написал утопию «СССР», приключенческую повесть «Это просто игра» и мистический триллер «Убыр» (под псевдонимом Наиль Измайлов ), получивший Международную детскую литературную премию имени Владислава Крапивина

«Неизвестность. Роман века» Алексея Слаповского

Действие новой книги Алексея Слаповского охватывает ровно сто лет — с 1917 по 2017 год. Автор рассказывает историю одной семьи. Крестьянин, герой Первой мировой и Гражданской войн, попадает в жернова НКВД, куда позже поступит на службу его сын. Его внук мечтал быть художником, но в итоге стал заниматься нелюбимым делом.

Слаповский — финалист премий «Русский Букер» и «Большая книга», автор романов «Я — не я», «День денег», «Они», «Синдром феникса» и других. Его книги переведены на английский, немецкий, французский и шведский языки.

На первой строчке рейтинга для детей, как и в прошлом месяце, — классика. На этот раз читатели помладше больше всего брали «Кладовую солнца» Михаила Пришвина. Эту сказку-быль он написал в 1945 году.

Главные герои — сироты Настя и Митраша, вынужденные жить в своем доме в деревне самостоятельно. Как и все дети, они иногда спорят и ругаются. Читатель вместе с ними гуляет по лесу, красочно описанному Пришвиным, спасается от опасностей и взрослеет.

Александр Грин начал писать одну из своих самых известных повестей в 1916 году, а закончил в 1922-м. Он неоднократно вносил в сюжет изменения, а образы выстраивал постепенно. Так появилась девочка Ассоль — верящая в мечту вопреки всему. Она ждала, что однажды, когда повзрослеет, на корабле под алыми парусами к ней приплывет принц и увезет ее. История заканчивается счастливо. Писатель посвятил произведение своей второй жене Нине. Ее же считают прототипом Ассоль.

«Приключения Незнайки и его друзей» — одна из самых популярных книг Николая Носова. В волшебной стране, которую населяют коротышки (не больше десяти сантиметров ростом), хулиганит Незнайка в канареечно-желтых брюках и широкополой голубой шляпе. Несмотря на то что он мастер попадать в разнообразные истории из-за невнимательности, Незнайка добрый и смешной, и дети его очень любят. Эта книга — первая из трилогии — увидела свет в 1953–1954 годах. Позже появились «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне».

«Ворон» Евгения Рудашевского

14-летний Дима, главный герой книги «Ворон», мечтает о том, чтобы окружающие перестали воспринимать его как ребенка. Вместе со старшими наставниками он отправляется на соболиную охоту. Дима еще не знает, что своим друзьям он будет рассказывать не о том, как убил соболя, а совсем о другом случае, который с ним произойдет.

В других своих повестях — «Здравствуй, брат мой Бзоу!» и «Куда уходит кумуткан» писатель Евгений Рудашевский задавался теми же вопросами взросления и поиска своего места в мире.

С обычным мальчишкой Денисом Кораблевым то и дело происходят какие-то курьезные случаи. Например, как-то раз ему с другом Мишкой пришлось мастерить маскарадный костюм из рыбацких сапог, соломенной шляпы и старой горжетки. А однажды он вылил манную кашу, которую не хотел есть, прямо в окно, мимо которого именно в это время шел мужчина, — все тайное становится явным!

На этих рассказах выросло не одно поколение читателей. Виктор Драгунский начал писать их в 1950-х годах, но несмотря на это, они понятны и близки современным детям так же, как их родителям.

Когда Марку Твену было четыре года, его семья переехала в Ганнибал, штат Миссури. Этот город и стал прообразом того, в который он поселил знаменитого 12-летнего сорванца Тома Сойера и его друзей. Жизнь мальчика полна приключений: он находит первую любовь, убегает из дома и даже пытается поймать убийцу. Его другу Гекльберри Финну посвящен отдельный роман.

Книгу несколько раз переводили на русский, один из самых удачных переводов — Корнея Чуковского

В книге, вышедшей в 2017 году, Станислав Востоков рассказывает о том, как в 14 лет трудился в ташкентском зоопарке. Как он вел себя с экзотическими животными? Что важнее — осторожно войти в клетку со зверями или вовремя из нее выйти? Как он кормил питомцев? Востоков в своем автобиографическом произведении отвечает на вопросы весело и остроумно.

«Витя Малеев в школе и дома» Николая Носова

Еще одна повесть Носова, на этот раз о школе. За нее автор в 1952 году получил Сталинскую премию третьей степени (по его мнению — незаслуженно).

Два четвероклассника, Витя Малеев и Костя Шишкин, борются со своими недостатками. Читатели могут найти в ней советы и для себя. Например, что делать, если не удается понять и решить задачу? Ответ прост: читать условия до тех пор, пока они не станут понятны. В 1954 году по повести сняли фильм «Два друга».

Генеральный директор Централизованной библиотечной системы Восточного административного округа Олег Жаденов:

«В последнее время я — яростный поклонник детской литературы. Безусловно, этому есть причина, даже три маленькие подрастающие причины, которые каждый день ждут меня дома с работы. Время, которое мы можем провести вместе в будни, сокращается до коротких вечеров и ритуала «почитать перед сном». Я, как и многие родители, считаю это бесконечно важной, фундаментальной традицией, которая позволяет привить детям любовь к книгам, к чтению, развить образное мышление и фантазию.

Что касается книг, которые вошли в детский рейтинг, мы прочитали уже все, некоторые произведения — несколько раз. Младшие очень любят «Незнайку», и по себе помню, что мультфильм только улучшил восприятие образа. Незнайка — персонаж, на котором выросло не одно поколение читателей, такой хороший собирательный образ ребенка с его искренностью, непосредственностью, неусидчивостью и, конечно, жаждой жизни и знаний.

Похожий по темпераменту и характеру герой, хотя и чуть взрослее, — Том Сойер. Это произведение — памятник свободе души и проявлений ребенка. Страшно представить, что в какой-то момент Том одумался, причесал волосы и пошел работать клерком в банк, а через 20 лет и вовсе дослужился до управляющего филиалом. Том и его друг Гек были самыми настоящими по сравнению с окружающими их персонажами, этому они и учат. Правда, когда перечитываю их приключения сейчас, реалии американского быта позапрошлого века у меня уже не вырисовываются в естественную картину, да и детям приходится многое разъяснять, очень уж много лакун в тексте.

Моя отдельная радость, что в рейтинг попал Пришвин. На мой взгляд, Михаил Михайлович — очень нежный писатель. И умный. В его произведениях есть дымка загадочности, образы реальные и не режущие воображение. Он настоящий и какой-то родной.

Наконец, «Алые паруса» Грина — совершенно гениальное и просто обязательное к прочтению в юном возрасте произведение. Правда, если упустить момент, огрубевшую, израненную опытом душу может уже и не впечатлить… Но, с другой стороны, верю, что это одна из тех книг, которые именно поэтому и стоит читать и перечитывать! Мечтать и плакать, верить и запоминать! Навсегда.

Если говорить о взрослых книгах, то ближе всех мне, пожалуй, Водолазкин. Его «Лавр» в свое время очень впечатлил! Считаю, что это одно из лучших произведений российской современности. До «Авиатора» я еще не добрался, но обязательно это сделаю, тем более что он неизменно занимает свою позицию в рейтинге уже несколько месяцев, а это очень серьезный показатель.

В остальном же я из тех, кто предпочитает классику. В разное время хочется перечитать или что-то из русской литературы конца XIX — начала XX века, или обратиться к зарубежным антиутопиям, или же вовсе открыть какой-нибудь философский трактат и найти ответ на терзающие вопросы».