Ещё
Фотоохоту на автохамов открыл бдительный ростовчанин, теперь он опасается мести
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фотоохоту на автохамов открыл бдительный ростовчанин, теперь он опасается мести 

Деловое сообщество 5 часов назад
Фото: Деловое сообщество
«Крик души» ростовчанина в социальных сетях о проблеме автохамов, паркующихся на тротуарах обсуждают сегодня особенно активно. Кроме гневной филиппики, мужчина н поленился собрать коллекцию из машин, мешающих проходу в его дворе. «Просто крик души! Как так можно парковаться? Места достаточно. Нет же, нужно закрыть проезд по пандусу. Картина одна и та же, только герои каждый день новые. Приходиться объезжать по дороге. А потом кричите, что пешеходы по проезжей части гуляют. Анонимно, так как я живу здесь и боюсь мести» — заявил ростовчанин.
Героев парковки действительно множество. И если некоторые оставляют хотя бы узкий проход, позволяющий протиснутся мимо машины на тротуаре, то другие не мелочатся, перекрывая тротуар полностью.
«Культуры вождения у нас нет просто», «Потому что каждый думает только о себе», «Я стукаю коляску о бампер», «Моральные уроды так делают». Так комментируют пост ростовчане в паблике «Ростов-Главный». Самые же внимательные отвечают автору, что на фото перегорожен не пандус, а водосток. На что им возражают что другого варианта пройти на этом участке дороги нет, и водосток не водосток, а парковаться надо по правилам.
Деловое сообщество: последние новости
Не лает, не кусает: пес три дня охранял умершую хозяйку в Ростове Две девушки разделись догола в клубе в Ростовской области ради увеличения губ «Ходют тут всякие» — всегда закрытая новая спортплощадка возмущает ростовчан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о чем говорят ваши сновидения
Рената Литвинова шокировала фанатов1
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело102
Пугачева снова всех удивила96
Онлайн-покупки: ожидание и реальность85
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение