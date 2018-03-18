Фотоохоту на автохамов открыл бдительный ростовчанин, теперь он опасается мести

«Крик души» ростовчанина в социальных сетях о проблеме автохамов, паркующихся на тротуарах обсуждают сегодня особенно активно. Кроме гневной филиппики, мужчина н поленился собрать коллекцию из машин, мешающих проходу в его дворе. «Просто крик души! Как так можно парковаться? Места достаточно. Нет же, нужно закрыть проезд по пандусу. Картина одна и та же, только герои каждый день новые. Приходиться объезжать по дороге. А потом кричите, что пешеходы по проезжей части гуляют. Анонимно, так как я живу здесь и боюсь мести» — заявил ростовчанин.

Героев парковки действительно множество. И если некоторые оставляют хотя бы узкий проход, позволяющий протиснутся мимо машины на тротуаре, то другие не мелочатся, перекрывая тротуар полностью.

«Культуры вождения у нас нет просто», «Потому что каждый думает только о себе», «Я стукаю коляску о бампер», «Моральные уроды так делают». Так комментируют пост ростовчане в паблике «Ростов-Главный». Самые же внимательные отвечают автору, что на фото перегорожен не пандус, а водосток. На что им возражают что другого варианта пройти на этом участке дороги нет, и водосток не водосток, а парковаться надо по правилам.