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Жители ЮЗАО выбирают Президента Российской Федерации
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Жители ЮЗАО выбирают Президента Российской Федерации 

Ясенево 5 часов назад
Фото: Ясенево
В 8 утра по московскому времени открылись избирательные участки в Юго-Западном округе. Вслед за Сахалином, Камчаткой, Екатеринбургом начали голосовать столичные жители.
Несмотря на ранний час на избирательном участке № 2337 в Северном Бутове многолюдно. Многие бутовчане пришли голосовать семьями.
Юлия и Яков Квак живут в районе Северное Бутово более 20 лет. «Мы с мужем всегда ходим на выборы. Для нас это праздник. И мы всегда стараемся прийти на участок к открытию. И в этот раз мы проголосовали в числе первых. А теперь пойдем выпьем чаю в буфете и хорошее настроение на целый день обеспечено», — сказала Ю. Квак.
По словам директора школы № 2006 Веры Ивановны Илюхиной, на выборы она ходит с детства. Когда она была маленькой, ходила на избирательный участок вместе с родителями, теперь всегда голосует вместе с детьми.
Светлана Орлова, жительница дома № 11 (ул. Дмитрия Донского) голосует в третий раз. В первый раз женщина голосовала 12 лет назад. «Для меня слова „гражданские долг“ — не пустые. Я люблю свою родину, хочу жить в сильной стране и поэтому считаю, что мой голос важен», — поделилась С. Орлова.
Наблюдатель от Общественной палаты А. С. Голобурдина отмечает четкую работу всех членов избирательной комиссии на участке № 2337, здесь нет суеты, люди идут голосовать активно. После голосования, в буфете можно выпить ароматного чаю с домашними пирожками. Также на избирательных участках работают представители фестиваля «Мос\Еда» — предлагают свежайшие продукты от российских производителей. А еще на школьном дворе организованы развлечения: взрослые и дети могут сыграть с аниматорами в хоккей и городки.
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