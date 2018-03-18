Жители ЮЗАО выбирают Президента Российской Федерации

В 8 утра по московскому времени открылись избирательные участки в Юго-Западном округе. Вслед за Сахалином, Камчаткой, Екатеринбургом начали голосовать столичные жители.

Несмотря на ранний час на избирательном участке № 2337 в Северном Бутове многолюдно. Многие бутовчане пришли голосовать семьями.

Юлия и Яков Квак живут в районе Северное Бутово более 20 лет. «Мы с мужем всегда ходим на выборы. Для нас это праздник. И мы всегда стараемся прийти на участок к открытию. И в этот раз мы проголосовали в числе первых. А теперь пойдем выпьем чаю в буфете и хорошее настроение на целый день обеспечено», — сказала Ю. Квак.

По словам директора школы № 2006 Веры Ивановны Илюхиной, на выборы она ходит с детства. Когда она была маленькой, ходила на избирательный участок вместе с родителями, теперь всегда голосует вместе с детьми.

Светлана Орлова , жительница дома № 11 (ул. Дмитрия Донского) голосует в третий раз. В первый раз женщина голосовала 12 лет назад. «Для меня слова „гражданские долг“ — не пустые. Я люблю свою родину, хочу жить в сильной стране и поэтому считаю, что мой голос важен», — поделилась С. Орлова.