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67-летний американец мотивирует к занятиям спортом своим накачанным телом
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67-летний американец мотивирует к занятиям спортом своим накачанным телом 

Eva.ru 5 часов назад
Фото: Eva.ru
67-летний фитнес-блогер Билл Хендрикс из Техаса — бывший морской пехотинец. Мужчина до сих пор находится в прекрасной спортивной форме, а его мускулистой фигуре могут позавидовать многие молодые парни.
О том, как достичь совершенства и поддерживать его Билл регулярно рассказывает на своей страничке в сети. Он завел свой микроблог в Инстаграме два года назад, и с тех пор десятки тысяч подписчиков постоянно следят за каждым его мускулистым движением. Ведь Билл делится с ними секретом здорового образа жизни. Хендрикс ежедневно, кроме одного выходного дня, занимается в тренажерном зале более двух часов. «Я решил, что было бы прекрасно поговорить с людьми о том, как поддерживать себя, а также рассказать, как я держу себя в форме», — поведал фитнес-блогер журналистам.
По словам Билла, он совсем не пьет алкогольные напитки и питается только полезной и здоровой пищей. Также в его ежедневном меню нет протеиновых коктейлей, которые употребляют фанаты фитнеса, а есть овсянка, омлет, курица и салаты. «Я ем просто, чтобы быть сытым. Есть, чтобы набрать мышечную массу — это не самая лучшая идея», — говорит Хендрикс. Главная цель Билла — поддерживать свою замечательную спортивную форму как можно дольше. Кстати, в годы молодости мужчина был очень привлекательным актером.
Тем временем поклонники Хендрикса пишут в его микроблоге много хороших слов и благодарностей: «Спасибо за ваши упражнения. Мое бесконечное уважение» «Благодарю за мотивацию! Ваше тело — великолепно!» «Вы — большой молодец! Восхищаюсь» «Выглядите невероятно прекрасно в ваши годы» «Настоящий супермен! Теперь я знаю, что смогу заниматься спортом до старости».
Российская фигуристка Татьяна Навка имеет красивую стройную фигуру. А поклонники регулярно восхищаются ее отличной спортивной формой.
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