Звезда «Теста на беременность» готовится родить во второй раз 

32-летняя Светлана Иванова, прославившаяся своей работой в сериале «Тест на беременность», сама беременна во второй раз. Информация об этом появилась в прессе в прошедшем феврале. Недавно актриса поделилась со своими подписчиками в соцсети кадром, где она демонстрирует свой округлившийся живот. Снимок был сделан во время занятий пилатесом, которые посещает Светлана. Актриса, не стала менять образ жизни, к которому привыкла, и не снизила физические нагрузки. Несмотря на свою беременность Светлана Иванова продолжает заниматься спортом. Следует отметить, что она всё же не пренебрегает элементарной осторожностью, а также пользуется услугами профессионального и опытного тренера по пилатесу. Этот вид тренировок, по словам ряда специалистов, полезен для беременных женщин.
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Судя по слухам, гуляющим в прессе, Светлана Иванова организует сами роды в одной из израильских клиник. А друзья актрисы в свою очередь рассказывают, что она хранит информацию о половой принадлежности ребенка даже от близких. С братиком или сестренкой вскоре познакомится пятилетняя дочь Ивановой знают лишь мама и предполагаемый папа — режиссер Джаник Файзиев. Их роман начался в 2011 году на съемочной площадке картины «Август. Восьмого». Три года им удавалось скрывать отношения от прессы, затем информация все же просочилась в различные издания благодаря стараниям папарацци, но даже после этого пара не стала афишировать личную жизнь, — сообщает 7days.ru.