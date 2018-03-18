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В Ноябрьске возле здания СОКа сейчас проходит ярмарка
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В Ноябрьске возле здания СОКа сейчас проходит ярмарка 

Красный Север 4 часа назад
Фото: Красный Север
Местные предприниматели решили порадовать горожан своей продукцией.
— Ветер сдувает с ног, — говорит ноябрянка Алена Кириллова. — И, если честно, мы, проголосовав, уже решили идти домой, но все-таки заглянули сюда. И не пожалели. Цены гораздо ниже, чем в магазинах, а качество лучше. Не часто можно прибрести мясо, полуфабрикаты, молочку, выпечку в одном месте и очень выгодно. Мы взяли домашнюю колбасу к столу по 400 рублей за килограмм, ее только сегодня сделали, она не замороженная, будет вкусно. Для детей взяли топленое молоко сельхозкомплекса «Ноябрьский», там его стали недавно выпускать, но такое вкусное….
На ярмарке есть и активные зоны, место для селфи. Продлится торговля до 17.00.
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