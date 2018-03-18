В Перми прошёл конкурс красоты «Юная Прикамская красавица-2018»

В финальном этапе детского конкурса красоты участвовали 28 девочек в возрасте от четырёх до 14 лет. За несколько дней до финала в ТРК «СпешиLove» прошёл первый этап конкурса, на котором участницы выступили с творческими номерами. Все желающие ещё до начала финального этапа могли проголосовать за понравившуюся участницу на официальной странице конкурса в инстаграме. А по итогам голосования победительница была удостоена приза зрительских симпатий.

Оценивать претенденток на корону предстояло жюри, в которое вошли представители модного бомонда города. Перед зрителями маленькие модели предстали во время весёлого общего танца в яркой одежде стиляг. Затем конкурсантки дефилировали по подиуму перед жюри и зрителями, а ведущие познакомили с участницами и рассказали об увлечениях маленьких красавиц. Например, Арина Лисунова виртуозно играет на скрипке, а Анастасия Баландина и Ксения Лобанова лучше всех катаются на коньках.

Родители не скрывали своего волнения и пристально следили за каждым шагом юных моделей на подиуме. В течение всего конкурса они поддерживали участниц аплодисментами и восторженными криками. Примечательно, что многие принесли с собой плакаты с изображением детей и пожеланиями. В перерывах зрители увидели творческие номера от музыкальных коллективов и приняли участие в развлекательных конкурсах с призами и подарками.

Во втором этапе конкурса прошёл показ мод с участием юных моделей, а финальным этапом стал выход участниц на подиум в шикарных вечерних платьях.

После совещания жюри наступил самый волнительный момент конкурса.

Все конкурсантки получили памятные подарки от спонсоров, короны, наградные ленты, дипломы участниц и звания: самая невероятная, самая дивная, самая великолепная, самая ангельски прекрасная, самая сказочная и другие.

Победительницей конкурса красоты «Юная Прикамская красавица-2018» стала 7-летняя Дарья Гоголева. Дарья очень любит танцевать, и уже завоевала 68 медалей, а также стала чемпионкой Европы по восточным танцам.

24 марта победительница конкурса представит Пермь и Пермский край на Всероссийском конкурсе красоты и талантов в Москве, чтобы выиграть главный титул — «Юная Российская красавица-2018».