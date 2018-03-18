К полудню в Перинатальном центре проголосовали полсотни женщин

Это треть пациенток роддома и областной гинекологии. Во второй половине дня женщины, которым рекомендован строгий постельный режим, смогут проголосовать вне помещения закрытого избирательного участка, то есть прямо у себя в палате.

Несмотря на выборы, медицинские работники на местах продолжают выполнять свои профессиональные обязанности. Несколько минут назад они приняли роды еще у одной женщины. С утра уже 7 малышей появились в областном Перинатальном центре. Став взрослыми, они будут знать, что появились на свет в знаменательный день — 18 марта в день выборов президента РФ.