Рабочий код. Пять принципов карьеры от программистов

Agile стал популярным не просто так. Дело в том, что ценности этого подхода очень точно отражают суть окружающей реальности.

Вкратце для тех, кто далек от темы: методология agile — это набор гибких подходов к разработке программного обеспечения и цифровых продуктов. Ее появление во многом связано со взрывным ростом технологий в последние десятилетия: компании с традиционной «плановой» разработкой продуктов не могут быстро реагировать и адаптироваться к изменениям. Выигрывает самый гибкий — тот, кто работает короткими итерациями, быстро принимает решения и регулярно поставляет ценный продукт потребителю.

Причем здесь все остальные, не-айтишники? Дело в том, что изменения на самом деле повлияли на жизнь каждого из нас: как мы общаемся, путешествуем, покупаем еду, учимся и работаем. В этих условиях индивидуальная карьера — это, в общем-то, такой же «продукт», который мы создаем и адаптируем для удовлетворения потребностей работодателя. На рынке труда мы конкурируем с предложениями других производителей, рассчитывая получать адекватное вознаграждение за свои усилия.

Почему бы нам не воспользоваться идеями пионеров agile для «разработки» собственного карьерного продукта?

Принцип 1. Не бояться отклониться от плана

Как он звучит в agile-манифесте: «Изменение требований приветствуется даже на поздних стадиях разработки для обеспечения заказчику конкурентного преимущества».

В разработке ИТ-продуктов этот принцип помогает избежать ситуации, когда тщательно спланированный проект, над которым команда работала несколько лет, в финале оказался ненужным потребителю. Регулярный анализ рынка и пересмотр требований помогает создать не то, что было задокументировано в техническом задании, а то, что действительно нужно клиенту в текущий момент.

Еще некоторое время назад типичная карьера любого специалиста тоже развивалась каскадно, в идеале формируя «карьерную лестницу», по которой следует планомерно продвигаться. Сейчас карьеру стало сложно спланировать — нет никаких гарантий, что востребованная сегодня профессия будет популярна завтра и вообще будет существовать. Нужно постоянно следить за изменениями в своей отрасли, технологиях, трендах, регулярно учиться и переучиваться. Таким образом карьерный путь стал больше напоминать не лестницу, а автомагистраль — с развилками, поворотами, а иногда даже круговым движением. С одной стороны, стало меньше стабильности и предсказуемости, с другой — больше возможностей для самореализации, экспериментов в других отраслях и профессиях.

Принцип 2. Искать свою мотивацию

Как он звучит в agile-манифесте: «Над проектом должны работать мотивированные профессионалы. Чтобы работа была сделана, создайте условия, обеспечьте поддержку и полностью доверьтесь им».

Когда в детстве меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту, я ответила: «директором». Это же очевидно: директор — это самый главный и самый обеспеченный сотрудник в компании. Забавно, но для многих взрослых людей название должности по-прежнему остается мерилом успешности в жизни. Однако этот постулат agile-культура подвергает сомнению.

Agile-компании основываются на командах с «плоской иерархией», где руководитель — это, скорее, координатор и наставник, а не начальник в типичном смысле слова. «Начальником» быть больше неинтересно. Гораздо привлекательнее выполнять важную роль в команде, брать на себя ответственность и развиваться, получая новые знания и честную обратную связь от коллег. Чем эффективнее ты работаешь, тем более амбициозные и перспективные проекты тебе достанутся в следующий раз. И, вполне вероятно, вместе с прибавкой к зарплате, но это не главное. Людей с agile-мышлением мотивирует удовольствие от преодоления препятствий и создания ценности, а не весьма условные должность и социальный статус. И компаниям во всех отраслях не хватает именно таких сотрудников.

Принцип 3. Совершенствовать знания и навыки постоянно

Как он звучит в agile-манифесте: «Постоянное внимание к техническому совершенству и качеству проектирования повышает гибкость проекта».

При разработке ИТ-продуктов одна не найденная вовремя ошибка может в будущем обернуться неделями переписывания кода всего продукта. Чтобы застраховаться от этого, agile-разработчики, во-первых, постоянно совершенствуют свои знания и навыки, а во-вторых, разрабатывают процедуры для отслеживания ошибок и немедленного их исправления. Если регулярно тратить понемногу времени на совершенствование кода, то впоследствии его будет проще поддерживать.

Как технологические продукты состоят из программного кода, так и наша ценность на рынке труда базируется на знаниях и навыках. В отличие от советского прошлого, однажды выбранная в университете профессия — не пожизненный приговор. И главным ограничителем или драйвером карьерного роста становится не специализация, а навык учиться — выявлять пробелы в своем «программном коде» и быстро их устранять. К счастью, тем, кто готов подстраиваться под изменившиеся требования, доступно множество инструментов для саморазвития: онлайн-курсы, вебинары и тренинги.

Принцип 4. Общаться, чтобы быть эффективнее

Как он звучит в agile-манифесте: «Непосредственное общение является наиболее практичным и эффективным способом обмена информацией как с самой командой, так и внутри команды».

Многие agile-процессы основаны на регулярном живом общении команды. Умение донести свою мысль, выслушать идеи других и дать обратную связь — это то, что позволяет agile-командам вовремя замечать ошибки, совместно генерировать инновации и просто получать удовольствие от совместной работы.

Безусловно, наличие специальных «жестких» навыков (hard skills) принципиально для прогресса в карьере. Но в условиях изменений самих по себе профильных знаний становится недостаточно без умения аргументировать свою позицию и договориться о распределении задач. Так что вопрос, какие навыки прокачивать — hard или soft, не стоит. Для устойчивого профессионального роста нужны оба типа компетенций, и ответственность за их развитие лежит отнюдь не на вузе и не на работодателе.

Принцип 5. Изобретать правила на ходу

Как он звучит в agile-манифесте: «Команда должна систематически анализировать возможные способы улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль своей работы».

В методах agile-разработки есть обязательный этап проработки и оценки задач. И решение, которое сработало в предыдущем проекте, не обязательно будет оптимальным для нового. В постоянно изменяющихся условиях универсальных рецептов быть не может по определению.

Быть любезным с начальником, приходить вовремя на совещания, правильно преподносить свои (и чужие) достижения, дружить с правильными людьми — все это заповеди построения классической к карьеры. Во многих организациях они отлично работают и помогают сотрудникам продвигаться по карьерной лестнице. А для тех, кто оставил «лестничный» подход позади, никаких правил и заповедей нет. Есть критическое мышление, умение использовать перемены в своих интересах и стремление каждый день производить максимальную ценность для компании и клиентов, работая при этом с мотивированными и ответственными людьми — такими же, как они сами.

Даже принципы, о которых идет речь в этой статье — это не правила, а, скорее, описанные закономерности. Которые не отрицают и, наоборот, предполагают возможность уникального карьерного пути для каждого из нас — со своими развилками и перекрестками.

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