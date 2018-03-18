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Международный эксперт Константино Христоянис посетил избирательный участок в Самаре
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Международный эксперт Константино Христоянис посетил избирательный участок в Самаре 

Волга Ньюс 3 часа назад
Международный эксперт ознакомился с ходом голосования, задал несколько вопросов касательно процесса — он впервые посещает Россию, а также ознакомился с пунктом общественного голосования по вопросам благоустройства, который расположен в том же здании.
"Мне как эксперту наиболее интересно количество людей, которые приходят на избирательные участки, волнует и настроение этих людей. Важно и то, что происходит участках и качество происходящего. Этот участок я посещаю первым. Я знал, что ожидается большое количество голосующих, и это подтвердилось, много людей вовлечены в политику и пришли голосовать", — поделился впечатлениями эксперт.
Он отметил и интересный подход к организации выборов на данном участке. 41-ю школу украсили в футбольной тематике. Предусмотрели и небольшой интерактив для детей — пока родители голосуют, им предлагается поиграть: забить мяч в ворота и получить сладкое угощение за попытку.
"У меня хорошие впечатления. На участке много эмоциональной энергии", — отметил Константино Христоянис.
В завершении своего визита он также принял участие в интерактиве — постоял в воротах сам и дважды попытался забить гол.
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